DEBAT: Der er grænser for de kommunale kompetencer

Genåbningsplanen for Danmark betyder blandt andet, at landets kommuner får mulighed for eksempelvis at lukke kommunale institutioner mv., når der sker en lokal stigning i smitten.

Det giver jo fint mening, at en kommune kan reagere på, at elever i en klasse eller på en hel skole er testet positiv for corona. Og det giver mening, at en kommune ikke skal vente på Styrelsen for patientsikkerhed eller Epidemikommissionen for at passe på borgerne.