Peter von der Wehle er formand for Dansk Folkeparti i Rudersdal.

Send til din ven. X Artiklen: DEBAT: DF om Birkerød-uro: Skal vi virkelig tage det roligt? Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

DEBAT: DF om Birkerød-uro: Skal vi virkelig tage det roligt?

Debat Rudersdal - 23. november 2020 kl. 11:31 Kontakt redaktionen

Af Peter von der Wehle (DF), Formand for Dansk Folkeparti i Rudersdal,

Lokallistens Luc de Visme gjorde sig i et indlæg i Frederiksborg Amts Avis den 20. november til talsmand for de unge uromagere i garageanlægget ved Hovedbiblioteket i Birkerød. De unge drenge skal blot have et sted, hvor de kan forsamles i regnen. Og så skal de i øvrigt blot have lidt lektiehjælp fra Luc de Visme, så kan de blive både ingeniører og læger. Ja vist.

De Radikales Jacob Netteberg mener, at en 3 år gammel sag om en overfaldet person på biblioteket er forældet, og herregud, når de alle har et dansk sygesikringskort og alle går på vore lokale skoler, ja så er det både tendentiøst, ren populisme og fake news at gøre opmærksom på problemet!

Men problemets clou leverede borgmester Jens Ive den 21. november i Frederiksborg Amts Avis, hvor han i svært magelig tilbagelænet stil overrasket konstaterer, at justitsminister Nick Hækkerup »forholder sig så konkret og voldsomt til lokale forhold i Birkerød - uden at skabe sig en mere konkret viden om de faktiske forhold!«

Endvidere konstaterer Jens Ive, at »Hækkerup udelukkende forholder sig til Morten Messerschmidts beskrivelse af forholdene - samt en avisartikel«, som begge på ingen måde er dækkende beskrivelser, og som mere er sammenlignelig med H.C. Andersens eventyr om at en fjer kan blive til fem høns!

»Messerschmidt og Hækkerup fremmaler et billede af en lille gruppe unge af anden etnisk oprindelse end dansk, som chikanerer og overfalder byens borgere!« Borgmesteren konkluderer, at de er et karikeret billede af disse unge¸ som i øvrigt også indeholder etniske danskere, og som kommer fra ressourcesvage familier. De overfalder ikke sagesløse borgere!

Jens Ive synes, at »det er beklageligt, at Christiansborg-politikere bruger denne situation politisk!« Det er blot en gruppe unge, som keder sig, og det vil man nu finde løsninger på.

Jamen, godt så Jens Ive, det holder jeg øje med, - også efter kommunalvalget!

Personligt har jeg haft fat i nakken på disse unge vandaler. DF Rudersdal havde bestyrelsesmøde i lokale 4 i stuen på biblioteksbygningen, hvor der pludselig lød nogle særdeles kraftige brag. De kom fra toiletrummet lige overfor vores lokale. Da jeg meget hurtig befandt mig i rummet, kunne jeg ved selvsyn konstatere, at en af de tidligere nævnte ikke etniske unge var i gang med at sparke dørene til toiletterne i stykker.

Dette forhold stoppede momentant! Og de unge mennesker - som åbenlyst kedede sig - forlod straks bygningen i hurtigt tempo. Så Jens Ive - stram livremmen og fjern smilet. Indsatsen mod disse glade unge mennesker kan sagtens spare kommunen for mange penge!