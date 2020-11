Erik Bjørn Andersen er formand for den bestyrelse på Lions Park Birkerød, som Rudersdal Kommune mener, er illegitim. Foto: Lars Sandager Ramlow

DEBAT: Borgmesteren blæser situation på plejehjem voldsomt op

Debat Rudersdal - 14. november 2020 kl. 18:47 Af Erik Bjørn Andersen, Formand for bestyrelsen i Lions Park Birkerød Kontakt redaktionen

I Frederiksborg Amts Avis den 6. november kunne man læse en »meget skræmmende« fortælling fra Rudersdals borgmester, Jens Ive (V), om uansvarlig drift af Lions Park Birkerød (LPB). Fortællingen var. at kommunen nærmest havde måttet overtage driften. Allerede torsdag havde borgmesteren sendt et brev til alle beboer, med et tilsvarende »skræmmende« indhold. Beskrivelsen er meget langt fra den oplevelse, jeg har, og fra det som reelt skete.

Vi er kede af, hvis kommunens kraftige overdrivelse af situationen og forløbet har skabt utryghed hos personale, beboere eller pårørende, og vi deler selvfølgelig gerne både kommunens og BDO's tilsynsrapporter med dem, der med egne øjne vil læse den reelle version. Vi vil gerne rose vores personale og den nye konstituerede leder, som på kun et par uger har fået gennemført de foreslåede ændringer.

Hvis jeg skal fortælle historien kort, så er den som følger:

LPB drives af en ledelse, en bestyrelse og en administrator, og driften af plejecentret sker året ud i henhold til en driftsoverenskomst med kommunen. Desværre opsagde kommunen driftsoverenskomsten med årets udgang, og derfor overgår LPB til den tid til status som friplejehjem.

Da kommunen er tilsynsmyndighed, kommer de jævnligt på tilsynsbesøg, senest denne sommer, og den gang var der ikke en eneste kommentar. Og nu i efteråret valgte kommunen så at bede revisionsfirmaet BDO om at lave et tilsynsbesøg, og heller ikke denne gang var der meget at komme efter.

I store træk handlede BDO's rapport om mangler i rapportering i et nyt IT-system pga. manglende oplæring. Her skal det bemærkes, at det er kommunen, som står for oplæringen, og at de ikke-kommunale plejehjem er sat sidst i køen, og at personalet derfor ikke er oplært endnu, da oplæringen har trukket ud pga. Coronaen. Desuden skulle Covid-retningslinjer have været samlet i en mappe. Det var de ikke, men til gengæld kendte alt personale til de gældende retningslinjer, som var delt ud.

I et brev til administrator blev situationen blæst voldsomt op, men torsdag lykkedes det administrator at få kommunen til at erkende, at det slet ikke stod så galt til. Desværre glemte borgmester Jens Ive at fortælle dette i fredagens artikel den 6. november og i brevet til beboerne dagen forinden.

