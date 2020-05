Randi Mondorf (V), Formand for Erhvervsudvalget i Rudersdal. Foto: Søren Svendsen

DEBAT: Beskæftigelsesindsatsen under corona - og hvad vi har lært

Debat Rudersdal - 27. maj 2020 kl. 09:35 Af Randi Mondorf (V), Formand for Erhvervsudvalget i Rudersdal

Beskæftigelsesministeren valgte i sidste uge at ophæve den midlertidige suspendering af den såkaldte rådighedsforpligtelse, som betyder, at ledige skal være aktivt jobsøgende. Selv om ministeren fortsat fastholder visse begrænsninger i kommunernes muligheder for at hjælpe ledige og sygemeldte, er der måske navnlig grund til at dvæle ved noget af det, vi har lært gennem de seneste 11 uger.

Der er vel at mærke tale om læring, som vi synes burde bruges aktivt også, når vi efterhånden vender tilbage til en mere »normal« hverdag efter corona.

For en række borgere har den telefoniske eller digitale kontakt vist sig at være bedre end møder i jobcenteret. Særligt for gruppen af unge er vi lykkedes med at komme i tættere kontakt til nogle af de, vi ellers har haft svært ved at nå. Der er to forklaringer.

For det første, har vi lov til at gennemføre kontakten telefonisk og for det andet sker det i et nyt frivilligt rum. Generelt oplever vores medarbejdere, at de har værdifulde samtaler med borgere og at det er givende at udøve frivillig beskæftigelsesindsats. Det er en vigtig pointe, at vi bør tale den aktive beskæftigelsesindsats op som en hjælp og ikke bare som en tvang med risiko for sanktionering.

Beskæftigelsesindsatsen har traditionelt været præget af lovgivning om rettidighed og af, at den ledige eller sygemeldte skal møde fysisk op til eksempelvis samtaler, undervisning osv. Det giver god mening at mødes, men grundlæggende er det værdien af den hjælp og det samarbejde, der skabes, som er centralt. Vi har over de seneste godt 11 uger set, at videomøder, telefonsamtaler osv. har fungeret godt i mange situationer.

Ser vi fremad, og skal vi tage en læring af det her, så bør vi flytte fokus fra fremmøde og samtaler til samarbejde og progression. Tilsvarende er det ikke et bestemt antal samtaler, der skaber udvikling, men kvaliteten af dialogen. Når vi er på den anden side af den nuværende coronakrise, bør vi have mulighed for at kombinere fysiske møder med digitale værktøjer. Og det bør være op til kommunerne selv at vurdere, hvilke borgere og medarbejdere, der fungerer bedst med hvad. Det er en oplagt mulighed for digital opkvalificering af både borgere og medarbejdere.