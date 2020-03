Jan-Erik Messmann. Foto: Steen Brogaard Foto: Steen Brogaard

Tager samfundet de rette beslutninger - og gør kommunen?

Jan-Erik Messmann mener, det er vigtigt at tage hensyn til hinanden i denne tid - men livet må ikke gå i stå.

Af Jan-Erik Messmann (DF) Tidligere folketingsmedlem, Eventyrhaven 7, Birkerød

Når man i tider som dem vi har nu, må træffe mange beslutninger, både fra kommuner, regioner og staten, er det vigtigt, at man ikke agerer overilet. Til nu ser det ud som om alt er ok, og statsministeren har rimelig styr på situationen.

Vi skal have bugt med denne Covid-19-virus som er over os som en verdensomspændende pandemi, men burde nok som med sygdomsbekæmpelse også skele lidt til, hvad alle andre lande gør. For vi har alle det samme problem, så hvorfor ikke samarbejde på alle fronter?

I Danmark beslutter vi at man ikke må samles over 100 personer, og derfor er samtlige koncerter og større arrangementer aflyst.

Alle offentligt ansatte skal holde sig hjemme undtagen sundhedspersonale, politi, chauffører etc, og fremadrettet kan det se ret kaotisk ud. Men går vi for vidt med de mange tiltag? Et er sikkert, og det er at vi skal kunne opretholde vores liv, spise sundt, blive undervist, og tjene til livets ophold for at kunne forsørge vores familier.

Lige nu skal vi holde os hjemme i foreløbigt 14 dage. Og hvad så? Mon faren er ovre 1. april?

I den tid vi går hjemme, skal vi kunne foretage os noget, handle ind og få dagen til at gå. Alle butikker er åbne, og personalet arbejder som tidligere, og til nu har man ikke indført adgangsbegrænsning, hvor kun et vist antal mennesker kan komme ind ad gangen.

Man har dog lukket fitnesscentre, svømmehaller og mange andre steder vi dagligt benytter. Ja selv Nordisk Films biografer i Lyngby er lukket ned (for her kommer der rigtigt mange mennesker).

Men - Og nu kommer jeg til min indsigelse: "Hvorfor i alverden lukker man de faciliteter, som vi borgere netop har brug for i denne tid, nu da vi går hjemme"?

Norfors har lukket Genbrugspladserne i Birkerød og Nærum, og hvorfor? Her kommer man i bil og kører op til de forskellige containere, man skal benytte og kan let holde mere end fem meters afstand, og de to-tre flinke ansatte, behøver da slet ikke at komme i nærkontakt med borgerne.

Hvorfor lukker man ned for denne mulighed, netop nu, hvor alle går hjemme, og vi har brug for genbrugspladserne?

Det må undre mange, at man har åbent i alle forretninger med mange ansatte som f.eks. i Føtex, og hvor der er mange kunder konstant, og dette er inden døre. Hvor genbrugspladserne ligger i det fri, og hvor der kun er få ansatte og ikke nødvendigvis så mange kunder.

Hvorfor lukker Birkerød Bio også ned? Her er der jo aldrig over 100 samlet alligevel, og man kan da bare sørge for kun at sælge et begrænset antal billetter, og at der bliver to-tre ledige pladser mellem alle, så der holdes afstand.

Vigtigt vi tager hensyn og passer på hinanden - Men der bør også tænkes lidt fornuftigt, for livet må ikke gå i stå.