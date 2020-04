Forslag: Forsigtig genåbning af bibliotekerne

Næste skridt i den forsigtige retablering af samfundsfunktioner kunne være at åbne folkebibliotekerne for selvbetjening i nogle dage hver uge, mener Mona Madsen

Næste skridt i den forsigtige retablering af samfundsfunktioner kunne være at åbne folkebibliotekerne for selvbetjening i nogle dage hver uge.

Eksempelvis kunne der efter en dags åbning - med alle de kendte forholdsregler om at holde afstand, bruge handsker etc. - være et par dages lukning, således at eventuelt smitstof på materialerne kunne dø, og så en dag til at personale sætter på plads og gør rent, hvorefter der er klar til en ny åbningsdag.