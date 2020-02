Debat:En ommer at sætte løse sten tilbage

Det er selvfølgelig altid rart, at noget bliver ryddet op. Det er imidlertid ufatteligt, at der, som anmodet af mig i forrige uge, ikke skulle være råd til grundigt at udbedre nedgangen til Norvanggårdssparkens sø ved Bistrupvang, når man dog har brugt tid og økonomi på at fjerne og fælde træer og buske.

Som foreløbig(?) udbedring af skader, har man blot sat de løse sten tilbage på plads i stedet for, som anmodet, at cementere med trin og ikke mindst anbringe et gelænder. Man skrider stadig rundt i det løse grus - og det er et spørgsmål om tid, før det går ud over liv og lemmer. Og det ud for et plejehjem!