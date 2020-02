Debat: Trafikusikkerhed i Rudersdal - igen

I forbindelse med den verserende sag om de usikre trafikale forhold på Bakkevej i Birkerød, har jeg tidligere givet udtryk for den opfattelse, at Rudersdal Kommunes generelt set varetager sine trafiksikkerhedsmæssige opgaver med dygtighed og omhu.

Nu viser det sig desværre, at denne opfattelse ikke holder stik.

Formanden for Miljø-og Teknikudvalget, Court Møller, har ved forskellige lejligheder orienteret borgerne om Kommunens storstilede indsats og fine resultater på det trafiksikkerhedsmæssige område. Sådanne orienteringer, fremført af en offentlig myndighed, må man som borger forvente bærer sandhedens præg.

"For nylig blev trafiksikkerhedsanalysen for 2018 offentliggjort. Det var bestemt opmuntrende læsning: 1. idet Rudersdal er den kommune i Nordsjælland, der har færrest ulykker pr. km. vej" og 2. trafiksikkerhedsanalysen hedder rettelig "Uheldsanalysen 2018."

Court Møllers svar gav anledning til skepsis: Var det autentiske informationer, der her blev præsenteret?

Hvad ligger der af baggrund for, og overvejelser af nødvendigheden af, at Miljø- og Teknikudvalget beslutter at forsyne borgerne med, ikke blot misvisende, men direkte uvederhæftige informationer om vitale trafiksikkerhedsmæssige forhold?