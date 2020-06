Cykelsti langs Hørsholm Kongevej

De konservative har åbenbart svært ved at argumentere for, hvorfor de har stemt nej til en forundersøgelse af en cykelsti langs Hørsholm Kongevej. Christoffer Buster Reinhardt kommer rundt om pengetræer, bøgetræer, nedslidte skoler, politisk prioritering og prestigeprojekt. Men han tager helt fejl, når han inddrager ulykkesstatistikken i sin argumentation. Det er ganske enkelt dødsensfarligt at cykle på Hørsholm Kongevej!

Jeg havde torsdag den 7. maj brug for at cykle cirka 100 meter i sydgående retning mellem to skovveje, men jeg kom hurtigt af cyklen igen, efter at jeg var blevet passeret af en lastbil, der formentlig kørte med 90-100 km/t; hele cyklen rystede - og jeg priser mig lykkelig over at være i live. Dagen efter gik jeg den samme strækning i græsrabatten.