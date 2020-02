Lars Gaardhøj (S) formand for Udvalget for Forskning, Innovation og Uddannelse i Region Hovedstaden kommenterer optagelsesloftet, vi omtalte i sidste avis.

Send til din ven. X Artiklen: 1000 ledige pladser udfordrer små gymnasier Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

1000 ledige pladser udfordrer små gymnasier

Debat Rudersdal Avis - 07. februar 2020 kl. 11:02 Af Lars Gaardhøj (S) Medlem af regionsrådet i Region Hovedstaden og formand for Udvalget for Forskning, Innovation og Uddannelse Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

DEbat 1000 ledige pladser udfordrer små gymnasier

Den sidste uge har der været indlæg i både Rudersdal Avis og Furesø Avis om henholdsvis Nærum og Gladsaxe gymnasier og om effekten af de kapacitetslofter, et politisk flertal i Region Hovedstaden har anbefalet regionsrådet at indstille til børne- og undervisningsministeren. De to gymnasier er to vidt forskellige eksempler og illustrerer godt de udfordringer, som har givet den politiske debat. Hvor et loft over antal pladser på Gladsaxe Gymnasium ikke ville have haft betydning for 1. prioritetsansøgere, ville det på Nærum Gymnasium have betydet, at nogle unge skulle omfordeles til et andet gymnasium.

Vi har i Region Hovedstaden et problem med overkapacitet. I 2019 var der næsten 1.000 pladser på regionens gymnasier, som ikke blev besat. Og i de kommende år forventes elevgrundlaget at falde. Og derfor anser vi det for rettidig omhu at justere kapaciteten, så den passer bedre overnes med antallet af elever, der søger ind på STX. Gør vi ikke det, vil vi snart se gymnasier, der må lukke.

Vi har i regionsrådet ansvaret for at koordinere kapaciteten på de gymnasiale uddannelser, og hertil har vi to værktøjer: vi kan gå i dialog med gymnasierne og sammen finde en løsning, og vi kan anbefale børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil at lægge loft over kapaciteten.

Jeg har som formand for Region Hovedstadens udvalg for forskning, innovation og uddannelse rettet henvendelse til en række gymnasier for at gøre opmærksom på problemet. Kun ét af disse gymnasier har selv nedjusteret antallet af stx-klasser, men der er behov for mere. Jeg forventer, at et politisk flertal i regionen beder børne- og undervisningsminister om at lægge loft over kapaciteten på en række stx-gymnasier. Vi ved godt, at gymnasierne vil opleve dette som et stort indgreb i deres selveje, og at det kan betyde, at nogle unge ikke får opfyldt deres 1. prioritetsønske. Men heroverfor står vores politiske ønske om, at der i alle dele af regionen findes et godt STX-tilbud. Og derfor anbefaler vi ministeren at beslutte, hvor stor kapaciteten skal være på de forskellige gymnasier, så vi ikke ser gymnasier lukke og elever mister deres lokale gymnasietilbud. Fra regional side har vi et ansvar for, at de små gymnasier også har elever, selvom det medfører, at de store gymnasier måske skal være en lille smule mindre.

Vi er klar over, at det ikke løser alle udfordringer, og vi mener, at der skal mere til. Vi vil derfor i den kommende tid indgå i tæt dialog med alle relevante parter for at sikre, at der også fremover er et lokalt gymnasietilbud til alle unge med høj faglighed og et godt socialt miljø i hele regionen.