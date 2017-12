Send til din ven. X Artiklen: Vi håber ikke, at vi bliver gamle og syge i Ringsted Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Vi håber ikke, at vi bliver gamle og syge i Ringsted

Debat Ringsted - 21. december 2017 kl. 06:26 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Debat

Ringsted: Vi har de sidste seks uger på nærmeste hold oplevet, hvordan hjemmeplejen i Ringsted Kommune fungerer i praksis, og vi er meget frustrerede og rystede.

Læs også: Skarp kritik af hjemmeplejen ødelægger formandens humør

Vores mor på snart 84 år har indtil for cirka halvanden måned siden, stort set klaret sig selv i egen bolig. Hun har fået hjælp til bad to gange om ugen, plus rengøring hver 14. dag.

Vores mor bliver indlagt på Slagelse sygehus, hvorfra hun udskrives efter ca. en uges tid. Hun er så afkræftet, at hun stort set ingenting kan.

Visitator i Ringsted Kommune er kontaktet inden hjemsendelsen både fra sygehus og jeg selv. Jeg er på min mors adresse for at tage imod hende, da hun ankommer i kørestol. Vi var blevet lovet, at der ville komme en hjælper klokken 17, men der kom ingen, før vores mor skulle hjælpes i seng ved en 21.00-21.30 tiden.

Det var godt for hende, at hun havde pårørende, der sørgede for, at hun kunne komme på toilettet og få mad og drikke. Vi tør ikke tænke på, hvis hun havde siddet alene i sin bolig, som sikkert mange andre ældre borgere i Ringsted Kommune gør.

Vores mor bliver efter en dag hjemme bevilliget maksimal hjælp, og der ville komme diverse hjælpemidler ind i hendes bolig. På papiret og i teorien ser alt godt ud, og vi tænker optimistisk, at det hele nok skal gå, indtil hun kan få samlet nogle kræfter, og kan være mere selvstændig igen.

Allerede efter få dage må vi konstatere, at hjemmeplejen i Ringsted Kommune ikke fungerer i praksis.

Morgenplejen og morgenhjælp med medicingivning og morgenmad sker ofte så sent, at hun først får morgenmad og medicin klokken 10.30-11.00. Hun skal så have frokost og medicin igen klokken 11.30 - 12.00.

Dette betyder at hun ingen appetit har til sin frokost, og hun bliver negativt påvirket af den stærke medicin hun får, som der ifølge egen læge skal være tre til fire timer imellem.

Vores største frustration er hjælpen om natten af hjemmeplejens nattehold. Vores mor fortæller grædefærdigt, at hjælperne om natten ikke vil hjælpe hende op på toilettet, hvis hun ikke selv kan rejse sig op i sengen, og sætte sig på sengekanten.

En nat havde en af hjælperne bare stået og set til, at vores mor havde prøvet at hejse sig op i senge-galgen, med sine i forvejen svækkede arme. Efter hun havde hængt der i noget tid, måtte hun give slip og falde tilbage i sengen. I forbindelse med faldet bankede hun sit hoved ned i sengehesten og fik en meget stor bule.

Hjælperen siger derefter til vores mor, at hvis hun ikke kan komme op, så må hun jo bare tisse i bleen, og hun kører herefter fra adressen igen.

Der aftales efterfølgende med hjemmeplejen, at der bliver sat en stålift på adressen, men nattevagten nægter stadig at hjælpe vores mor på toilettet, hvis hun ikke selv kan sætte sig på sengekanten, og siger fortsat til hende, at hun må tisse i bleen. Dette er en nedværdigende behandling, og langt fra human.

Det skal siges, at både vi og daghjælperne kan hjælpe hende op af sengen alene, hvis vi benytter den korrekte teknik, og tager det stille og roligt, og giver det tid, så hun selv kan være med.

Vi undrer os over, om natholdet ikke har fået den nødvendige træning, og ikke har været på kursus, og derved lært de korrekte teknikker?

Deres argument har været, at vores mor nok er mere træt om natten.

Men vi undrer os så over, at de godt kan flytte hende fra side til side i sengen, og skifte hendes ble, når de ikke vil guide hende om på den ene side, så hun kan komme op og tisse på sin bækkenstol.

Efter endnu en indlæggelse kommer vores mor hjem, og har fået det lidt bedre. De første to døgn hun var hjemme, var vi der i døgndrift for at sikre, at hun fik den pleje, der var nødvendig, og vi sørgede for, at hun fik sin medicin til den rigtige tid.

Vi kunne nu ved selvsyn konstatere, at de samme ting igen ikke fungerer, og ikke er blevet et spor bedre. Negative og irritable nattevagter, der kommer, når vores mor bruger nødkaldet, som hun har fået udleveret af Ringsted Kommunes hjemmepleje, for at kunne yde den rigtige hjælp til hende.

Vi kunne blive ved med at nævne episoder på, at tingene ser godt ud på papiret, men langt fra fungerer i praksis.

Kan det virkeligt været rigtigt at de pårørende skal være tilstede i døgndrift for at sikre en værdig og human behandling her i Ringsted Kommune?

Hvad med de ældre som ikke har nogle pårørende, der har mulighed for at være tilstede og hjælpe med den daglige- og natlige pleje?

Mange spørgsmål melder sig, og tanken om at det ikke kun er vores mor, der har oplevet et svigt fra Ringsted Kommunes hjemmepleje er ikke til at bære.

Vi er kede af det på vores mors vegne, og dybt frustreret over, at selv efter en samtale med natholdets teamleder er behandlingen stadig uacceptabel.

Dette er ikke ment som en anklage af de mange søde hjælpere, der også kommer i hjemmet. Vi ved godt, at det ikke er dem, der planlægger deres hverdag.

Susanne Sørensen

Vidarsvej 8

Ringsted

og

Kirsten Sørensen

Jyllandsgade 14

Ringsted DAGBLADET har forelagt kritikken for direktør i Ringsted Kommune Andreas Jegstrup, men han ønsker ikke at kommentere den konkrete sag.

