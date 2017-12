Send til din ven. X Artiklen: Jeg håber heller ikke, jeg bliver gammel og syg i Ringsted Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Jeg håber heller ikke, jeg bliver gammel og syg i Ringsted

Debat Ringsted - 21. december 2017 kl. 06:26 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Debat

Ringsted: Med henvisning til Susanne og Kirsten Sørensens læserbrev 19. december omkring hjemmeplejens håndtering af deres pårørende.

Desværre er det ikke et enestående tilfælde, men mere en general behandling af kommunens ældre og svage medborgere.

Direktør i Ringsted Kommune Andreas Jegstrup ønsker ikke at kommenterer den konkrete sag, men desværre er denne sag ikke på nogen måde enestående.

Min far flyttede til kommunen for et par år siden, efter at have klaret sig selv hele sit liv, fik han brug for hjemmepleje, da han var kørt helt ned både fysisk og psykisk, efter et længere forløb, hvor han havde hjulpet min nu afdøde mor.

Han boede hos os den første uge og skulle så flytte i lejlighed med hjemmehjælp til mad, rengøring, personlig pleje, toiletbesøg med mere.

Den første uge fik han ingen aftensmad, det var desværre røget ud af systemet, ja der var godt nok lidt vrøvl med systemet, så det var nok derfor.

Hallo, man vidste oven i købet at noget kunne gå galt, men man dobbelt tjekkede ikke, flot!

Hvis ikke jeg havde fundet ud af det, var der ikke sket mere i den sag. Man tænker ikke selv så langt, at han ikke kan noget i løbet af dagen selv, men aftensmad kunne han åbenbart godt finde ud af....

Man kom klokken cirka 11 og tog ham op, og så kunne man smide ham i seng igen omkring klokken 19.

En eftermiddag, jeg var der, kom de klokken 16 og ville lave aftensmad. Jeg bad dem gå og komme retur igen til spisetid.

Man sørgede ikke for, han fik noget at drikke. Jeg fik indført væskeskema, det fik man så ikke altid lige ført.

Da min far fik en urinvejsinfektion og dermed høj feber, med deraf følgende hallucinationer, og jeg kontaktede hjemmeplejen, fik jeg bare at vide, at jeg ikke skulle være bekymret, han var bare træt. Så bliver man først bekymret, når uddannet sundhedspersonale ikke kan se, at den er helt gal!

Jeg fik ham senere indlagt, da han var fuldstændig ukontaktbar.

De stakkels borgere, der ikke har nogle rigtig emsige pårørende, der bliver ved med at "brokke" sig, er meget ilde stedt.

Ringsted hjemmepleje er desværre ikke eksisterende. Man får en sludder for en sladder, bliver betragtet som et brokkehoved, og der sker absolut intet for at forbedre kvaliteten.

I min verden er det ikke kun et spørgsmål om penge, men i lige så høj grad et spørgsmål om ledelse og indstilling.

Så kære direktør i Ringsted Kommune Andreas Jegstrup - kom ind i kampen, det kan kun blive bedre.

Til gengæld kan jeg ikke rose personalet på Ortved Plejecenter nok.

Efter min far er kommet derud, er han blomstret op og blevet sit gamle jeg. Her er kompetent personale og en ledelse, der kan og vil.

Så man skal bare blive så dårlig, så man kan blive visiteret til et plejecenter, og med den hjemmepleje, der er, går det nok rimelig stærkt.

Karin Littau

Haraldsted Sandvej 18

Haraldsted

