Læserbrev: Vi understøtter forskellighed i lokalsamfund

Af Per Kragh, byrådsmedlem for Socialdemokratiet

Søren Myrup har begået et debatindlæg, hvor han spørger "Hvad er et Lokalsamfund" og igen agiterer for at kommunen skal organisere lokalsamfundene med "Lokalråd", altså organisere lokalsamfundene i en fast struktur, der kan varetage områdets kontakt til kommunen.

Socialdemokratiet er imod denne institutionalisering. Lokalsamfundene kan sagtens selv organisere sig, som det passer lokalt. Det har vi heldigvis mange eksempler på - Egebjerg Bylaug, Bjergesø Bylaug, Sjællands Odde Aktivitetshus, Lumsås Mølle- og bylaug, Skønhed og Skrald - og mange mange andre. Organiseret på forskellig vis, men driftige fællesskaber, der skaber projekter til glæde for beboere og turister.

Som formand for Lokaldemokratiudvalget har jeg haft mulighed for at møde ildsjælene rundt omkring og har som følge af mine samtaler med Søren også spurgt flere, hvad de ville sige til, at kommunen går ind og beslutter deres organisering. Dem JEG har talt med, er helt afvisende. Vi skal i Odsherred understøtte lokalsamfunds og ildsjæles driftighed, men struktur og indhold skal komme nedefra - det giver ejerskab. Som vi har set det mange gange i de forløbne år.