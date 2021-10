Læserbrev: Nyt blod skal der til

Grafik KV 21

Debat Odsherred - 21. oktober 2021 kl. 16:44 Af Amalie Petersen, Enhedslisten i Odsherred Kontakt redaktionen

Er der noget som de sidste ugers aktiviteter i forhold til eksplosion og brand i Egebjerg og den stigende modstand til det planlagte biogasanlæg i Vig har vist os, er det vist, at vi har brug for nyt blod og en hulens masse seriøsitet og fremsynethed i det politiske landskab i Odsherred. Vi kommer i den næste valgperiode til at have brug for mennesker, borgere og lokalpolitikere der vil sige tingene som de er, som tør gå imod strømmen og gøre det der er nødvendigt.

Vi kan simpelthen ikke længere bare fortsætte som vi hidtil har gjort, for vores kommune halter på mere end bare et område. Vores plejesektor lider, vores børn og unge, vores sårbare og ikke mindst vores planer for fremtidens miljø og klima.

Jeg har sagt det før og jeg siger det gerne igen: Det her valg er vores chance for at styre i den rigtige retning. Vi har en kommune med fantastiske borgere og skøn natur og det er i grunden på tide, at vi begynder at tage ordentligt hånd om dem.

Vi skal skabe et Odsherred, hvor der er plads til os alle, også i fremtiden.