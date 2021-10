Send til din ven. X Artiklen: Læserbrev: Kritik af Museum Vestsjælland skal fremføres sagligt og sanddrueligt Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Læserbrev: Kritik af Museum Vestsjælland skal fremføres sagligt og sanddrueligt

Debat Odsherred - 13. oktober 2021 kl. 10:30 Af Eskil Vagn Olsen Direktør for Museum Vestsjælland

I et debatindlæg i Dagbladet Sjællandske den 5. oktober kritiserer Kurt Sørensen Museum Vestsjælland for at negligere museerne i Odsherred. Han skriver fejlagtigt, at tilsynsmyndighederne har givet Museum Vestsjælland en elendig bedømmelse for vores måde at drive Odsherred Museum, Malergården og Odsherred Kunstmuseum på. Han beskylder ligeledes museet for smøl og opfordrer kommunalbestyrelsen til at opløse museumsamarbejdet med Museum Vestsjælland.

På Museum Vestsjælland modtager vi gerne kritik af vores måde at drive museum på, men kritikken skal fremføres på et sagligt og sanddrueligt grundlag. Det er ikke sandt, når Kurt Sørensen skriver, at vi har fået en elendig bedømmelse. I kvalitetsvurderingen af Museum Vestsjælland fra 2017 konkluderer Slots og Kulturstyrelsen, at museet drives tilfredsstillende. Faktisk roses Museum Vestsjælland for at have rettet op på de forhold, som i 2010 (før fusionen) medførte, at Odsherred Museum fik en ikke tilfredsstillende vurdering på blandt andet besøgstal og museumsoplevelsen. Kurt Sørensen har således intet belæg for sin påstand.

I den forgangne aftaleperiode har vi slået besøgsrekorder i museumshusene, og modsat mange andre museer oplevede Museum Vestsjælland i 2020 trods Coronakrisen flotte besøgstal på museerne i Odsherred. Det er derfor heller ikke sandt, når Kurt Sørensen postulerer, at besøgstallene er i bund.

Museum Vestsjælland ser frem til at forny økonomiaftalen med Odsherred Kommune. Vi glæder os til at fortsætte samarbejdet. Vi bakker op om Odsherred Kommunes visioner for det kommende kunst- og kulturhistoriske Museum i Odsherred, hvor kommunen har sat Odsherreds Museums bygninger til salg og reserveret salgssummen som medfinansiering af et nyt og ambitiøst museumsprojekt.

Hvad angår Odsherreds Museum og Kunstmuseet, er det rettidig omhu, at vi får skabt nye og egnede rammer for museumsaktiviteterne. Hvis vi fortsat skal levere udstillinger i en kaliber som forventes af museumsgæsterne, så kræver det bedre og egnede rammer for sikring, klima og lys. Hvad angår Malergården, så betyder en bevilling fra Kommunen og fonde, at vi kan sikre bygningernes ve og vel.

På Museum Vestsjælland lægger vi os i selen for at skabe gode og relevante museumsoplevelser med udgangspunkt i Odsherreds rige historie målrettet borgere og turister i Odsherred.

På Odsherreds Museum var vi i foråret klar med Drømmespejlet, der satte fokus på dukkemager Ole Bruun-Rasmussens magiske univers. Herefter åbnede vi udstillingen "Missilet, der sætter fokus på efterspillet af det Harpoon-missil, der i 1982 ved en fejl blev afsendt fra fregatten Peder Skram og slog ned i et sommerhusområde ved Lumsås. Udstillingen er velbesøgt og har givet anledning til et spændende samarbejde med Odsherred Teater. I 2022 vil Odsherred Teater og Odsherred Museum samarbejde om en række talks, der markerer 40års jubilæet for det såkaldte "Hovsamissil".

Odsherreds Museum har haft en sommer med et stort og omfattende aktivitetsprogram med tilbud til arkæologi- og oldtidsinteresserede børn, udvidede tilbud om omvisninger i museets udstillinger, med ture ud til Solvognens fundsted og hyggelige, informative sanketure.

Odsherreds Kunstmuseum har i en årrække haft fokus på kunstnerfamilien Trier og Vallekilde og næste år fortsætter vi med en udstilling om Røde Mor. For tiden viser Kunstmuseet en meget velbesøgt udstilling med Maja Lisa Engelhardt - her havde vi fredags fornøjelsen af, at tage i mod H.K.H. Prinsesse Benedikte, der gerne ville se udstillingen.

Som det fremgår, er ambitionerne store og aktivitetsniveauet højt på museerne i Odsherred. Det er vi på Museum Vestsjælland stolte af, og vi ser frem til det fortsatte samarbejde med Odsherreds Kommune om udvikling af museerne til gavn for borgere og turister i Odsherred.