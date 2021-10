Læserbrev: Giftig atmosfære i Odsherred

Så skete det er ikke måtte ske. Igen! Eksplosioner i fabrikken i Egebjerg med efterfølgende brande og kulsorte og giftige røgskyer hen over hele landskabet, hvor folk opfordredes til at blive inden døre og lukke alle vinduer. Den nærliggende skole blev hermetisk lukket af hensyn til børnene, der var vidner til ulykken.

Tidligere eksplosioner på fabrikken har været tæt på at koste medarbejdere livet.

For blot en måned siden lød det beroligende fra Odsherred kommune, at der ikke var nogen miljømæssige problemer med fabrikken og dens oplag af titusinder af gamle bildæk. Nu iler lederen af miljøafdelingen til ulykkesstedet tillige med et stort opbud af brand- og politimyndigheder.

Det bekræfter at fabrikken ikke er så harmløs som påstået. De kulsorte røgskyer viser, at den udgør en potentiel fare for Egebjerg-halvøens beboere.Især bildækkene udgør en tung miljømæssig fare, idet der ikke kun at tale om gummi, men tillige om farlige kemiske tilsætningsstoffer, såkaldte syntetiske polymer. De nedbrydes til bittesmå mikropartikler og spredes med vinden og især med røg fra fabrikkens jævnlige brande, ligesom de kan trænge gennem jorden og ødelægge grund- og drikkevand. I Miljøstyrelsen er man fuldt bevidst om bildæks forureningstrussel.