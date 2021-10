Send til din ven. X Artiklen: Læserbrev: En by uden store træer? Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Læserbrev: En by uden store træer?

Debat Odsherred - 19. oktober 2021 kl. 19:42 Af Kurt Sørensen, Algade 32, Nykøbing Kontakt redaktionen

Træer i Nykøbing er en truet vækst. Forleden omtaltes i avisen en gruppe høje gamle træer i bymidten som stod foran fældning, fordi kommunen har afhændet jorden omkring dem til boligformål, selvom en tidligere borgmester ellers betegnede området som byens park. Og ønsket om boliger forliges næppe med borgernes ønske om store trækroner, som skygger og tager lys fra stuerne, samtidig med at rodnettet stikker dybt i jorden og ødelægges af husenes fundamenter og kloakering. De vil forsvinde, skønt de ellers kunne leve i flere hundrede år.

Sådan er skæbnen for byens træer. For et års tid siden fældedes flere gamle store træer bag LokalKompagniet, fordi de skyggede behageligt for solen for cafegæsterne, der nu må nøjes med parasoller. Og det har ikke pyntet på lokaliteterne. Og da kommunen for få år siden omlagde parkeringspladsen i Brændergården, fældedes også træer uden der kom nye i stedet, men udelukkende blev plads for dødsyge asfaltflader.

Det samme er sket efter at kommunen indrettede parkeringsarealer på det skrånende terræn bag teatret, hvor en snes større og mindre træer nu er døde som følge af vandmangel, når regnvand strømmer hastigt forbi til byens kloaknet. Det er som om kommunen er imod en grøn by og hellere ser sort asfalt. På byens middeldertorv er kun stenørken, skønt man ellers har købt en beplantningsplan med træer fra en landskabsarkitekt, fordi man engang ønskede at forbinde Lindealleens træer med gågadens og dermed gøre torvet attraktivt. Også på Stationspladsen fældedes de gamle træer. Her ses nu kun en rødbøg, som en borgergruppe i nattens mørke plantede hemmeligt i protest mod træernes fældning.

Hos vore forfædre i bronzealderen havde man svære straffe for fældning af træer. Det burde genindføres over for politikere og privatpersoner som slår træer ihjel og undlader at plante nye, specielt i vore bymiljøer. Som minimum bør de folkevalgte selv fældes og miste deres tillidsposter, når der er kommunalvalg.