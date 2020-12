Se billedserie Hvad der ser ud til at blive Danmarks største solcelleanlæg er på vej til Nylandsmose.Modelfoto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Synspunkt: Time-out for solcelleanlæg

Debat Næstved - 08. december 2020 kl. 17:10 Af Karen Margrethe Olsen, formand for Landforeningen for Bygnings- og Landskabskultur, Borgergade 111, København K Kontakt redaktionen

Vi har brug for en time-out for etablering af store solcelleanlæg. Denne pause skal bruges til at indføre et landsplandirektiv, som fastlægger de overordnede rammer for, hvor disse anlæg kan placeres.

Den grønne energi er essentiel for samfundet, men den må ikke være et carte blanche til at spolere andre og vigtige landskabelige værdier.

Den aktuelle sag om etablering af en solcellepark i Nylandsmosen syd for Næstved og Vejlø viser med al tydelighed, at overordnede retningslinjer er nødvendige. Nylandsmosen ligger i et kystnært område, det er udpeget som bevaringsværdigt landskab og særligt kulturarvsmiljø.

By og Land anbefaler at såvel Næstved Kommune, som alle øvrige kommuner, støttes i planlægningen for placeringen af solcelleparker. Vi opfordrer derfor til, at erhvervsminister Simon Kollerup (S) tager initiativ til et landsplandirektiv med retningslinjer, som netop skal sikre, at kulturmiljøerne, de bevaringsværdige landskaber, de nære bygningsmæssige omgivelser og kysterne ikke spoleres. Den grønne dagsorden presser sig på - det er godt - men den må ikke samtidig presse andre og vigtige værdier ud af landskabet.

By og land foreslår, at landsplandirektivet får følgende indhold:

n Historiske kulturmiljøer, bevaringsværdige landskaber og kyster skal friholdes for solcelleanlæg.

n Solcelleparker placeres på baggrund af en landskabsfaglig vurdering, således at de valgte arealer, placeringen og transporten af energien er så veltilpasset i landskabet som muligt. Transport af energien, væk fra solcelleparkerne, bør fortrinsvis ske som jordkabler.

n Anlæg af solcelleparker skal respektere de grundlæggende principper for beskyttelse af det danske landskabs karakter og værdi sådan som planlovens er med til at sikre. Dvs. en skarp opdeling mellem by, land og kyst.

n Afskærmende beplantning, teknikbygninger og trådhegn skal indtænkes i det samlede solcelleanlæg fra start og indgå i den samlede vurdering af den hensigtsmæssige placering af det tekniske anlæg.

n Hvis solcelleanlægget allerede er opført, og det er placeret uhensigtsmæssigt i forhold til landskabsværdierne og de nære omgivelser, nedtages det når det er udtjent, landbrugsarealet reetableres og afskærmende beplantning, teknikbygninger og trådhegn mm fjernes.

n Alle kommuner skal udarbejde en overordnet plan for placering af solcelleparker. Den kommunale planlægning skal bygge på indgående analyser af landskabets værdier. Lokale - og nationale interesseorganisationer inddrages i høringer. Helhedsplanen skal indgå i kommuneplanen og danne grundlag for efterfølgende lokalplanlægning.

Vi erkender, at disse tiltag vil have økonomiske konsekvenser for kommunerne. Vi foreslår derfor, at kommunerne kompenseres via den sædvanlige bloktilskuds-mekaniske, så de enkelte kommuner får mulighed for at ansætte nødvendigt, fagligt personale i deres planafdelinger.

