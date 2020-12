Synspunkt: Tangen og de højere magter

Sjællandske bragte i oktober et udmærket billede af familien Stellfeld-Hansen ved stranden omkring år 1900. Her ses tangmængder på Vesterhave stranden, som observeret mange år senere.

Når vinden er et bestemt sted i vest/sydvest, kommer der, ved kraftig blæst, vand/bølger ind over promenaden fra både indvendige og udvendige side.

Under de forhold er det sandsynligvis ikke særlig rart at have en båd liggende i et uroligt bassin.