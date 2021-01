Se billedserie Det er her i det skraverede område i Nylandsmose syd for landsbyen Vejlø, at Gavnø Gods vil opstille et solcelleanlæg på 200 hektar. Illustration: Gavnø Gods Foto: Jannik

Synspunkt: Refleksioner over forslaget om et solcelleanlæg ved Nylandsmose

Debat Næstved - 09. januar 2021 kl. 13:40 Af Nils Stahlschmidt, Alfehøjen 9, Næstved Kontakt redaktionen

Næstved-området er et privilegeret område i Danmark i forhold til landskabelige værdier. Samtidig har Næstved gennem tiden trådt kraftigt på speederen for at få tekniske hurtige løsninger, som har ændret landskabet.

Bevidstheden om Næstveds landskabelige værdier er afgørende for Næstved som attraktion.

Og i dag gælder overvejelser og beslutninger om både at skaffe bæredygtig el og at bevare et særligt landskab.

Selvom Næstved stadig har unikke omgivelser, så må vi i dag beklage, at vi ikke har øvet os i at evaluere, og i at træde på bremsen - inden vi nu er ved solcelleprojektet i Nylandsmosen.

1. Susåens snoede løb imellem Lille- og Store Næstved blev tildækket med Havnegaden i 1930'erne. Det tekniske fremskridt var en ny papirfabrik, som kunne betjenes af store skibe. Den senere delvise åbning af åen har ikke kunnet føre den tilbage til det oprindelige leje. Sammenstødet mellem de markante historiske bygninger, skrænter, store veje og nybyggerier giver et kaotisk indtryk.

2. Ydernæs var en helt særlig biotop ved Susåens udløb i Karrebæk Fjord. Uheldigvis blev lossepladsen placeret her, dengang byen var i bekneb for udvidelser. Næstved skulle finde plads til affaldet og havde brug for nye industriarealer. Derfor blev et unikt naturområde til et nyt industriområde. Igen - og for sent, men godt nok - etableres stier, promenade med mere som "redder" landskabet imellem store virksomheder, så det bliver tilgængeligt for befolkningen.

3. Danmarks største ås, begyndende ved Munkebakken, strækker sig ud til Mogenstrup. Gennemskæringer, først ved Østre Ringvej, og senere ved Indre Vordingborgvej og Farimagsvej. Langs åsen og ud til det nye DSB-Værksted kan nævnes flere forhold.

Vi kan dog glæde os over, at området er fri natur omkring Vandtårnet, og en del af åsen på den anden side af Ringvejen. Trafikken omkring Næstved skulle afvikles hurtigt og nemt. I dag ville man forhåbentlig have planlagt det anderledes. Og måske retter man op med to tunneler og affaldsjord for at skabe naturbroer imellem de enkelte åsdele.

Og så endelig projektet Solceller i Nylandsmosen. Med barreøer ud til Smålandshavet er kysten mellem Skælskør og Vordingborg vidunderlig naturmæssigt og rekreativt. Kyststrækningen har en særlig intensitet - også omkring Karrebæk Fjord, Gavnø og Dybsø. Det er et rekreativt landskab, der ligger tæt ved Næstved. Netop her foreslås det 166 hektar store solcelleanlæg.

Fint, at Kommunen vil 2030 -klimamålene, og et solcelleanlæg er en massiv teknisk installation, der alle steder er vanskeligt at indpasse i landskabet. Men en placering i Nylandsmosen er for dyrt betalt.

Hvorfor ikke lave en plan for en placering af solceller, hvor man ikke tager hul på et af egnens skønneste landskabe?

I stedet har man chancen for at lade Danmarks først tørlagte vådområde gå tilbage til sin oprindelige landskabsform.

