Rune Kristensen mener, at Lars Hoppe Søe har misforstået noget. Privatfoto

Synspunkt: Radikal misforståelse

Debat Næstved - 20. januar 2021 kl. 15:15 Af Rune Kristensen, spidskandidat for Det Konservative Folkeparti, Ahornvej 6, Næstved Kontakt redaktionen

Lars Hoppe Søe (LHS) fra Radikale mener i Sjællandske 12. januar, at jeg misinformerer, når jeg - på linje med stort set alle store erhvervsorganisationer - kritiserer hans parti, regeringen og venstrefløjen for påbegynde aflivningen af den private velfærdsbranche ved at forbyde privatejede daginstitutioner.

Private daginstitutioner er med til at give forældre selvbestemmelse samt sikre en geografisk og pædagogisk spredning. For mig er det ikke afgørende, hvem der driver daginstitutionen, men derimod hvilken daginstitution, de driver. Det er ærgerligt for landets børn, at disse partier hellere vil bekæmpe overskud end sikre gode daginstitutioner. Og LHS kunne jo spørge os forældre, om vi er tilfredse, inden institutionsejerne fremstilles som egoistiske pengepugere.

En ny undersøgelse fra RUC viser, at de private daginstitutioner har en højere inddragelse af forældrene i det pædagogiske arbejde og praktiske aktiviteter, at lederne bruger 17 procent mere af deres tid med børnene, og at de har færre børn pr. medarbejder. Jeg har absolut intet imod kommunale daginstitutioner. Der findes ildsjæle og dygtigt personale i alle slags institutioner. Men jeg går ind for frit valg.

LHS har tilsyneladende ikke forstået forskellen mellem privat og selveje. Det vil jeg gerne afklare: Private daginstitutioner oprettes af enkeltpersoner - oftest pædagoger. Disse privatejede initiativer bliver skabt af, at personer selv indskyder egne penge. Penge de ofte har lånt i banken.

Dette til trods blomstrer det frie initiativ, fordi borgerne ønsker det. Derfor er der op mod 90 privatejede daginstitutioner i Danmark, heraf en i Næstved, hvor jeg selv er formand for forældrebestyrelsen.

Så når LHS siger, at det er rimeligt, at der ikke kan udbetales udbytte, betyder det, at personerne bag de privatejede institutioner, ikke har nogen mulighed for at tilbagebetale gæld. Derudover glemmer LHS, at de ofte arbejder langt over 37 timer om ugen, sparer deres egen pension væk og udbetaler mindre til sig selv i løn. Det er i hvert fald tilfældet i vores institution.

Næsten 9/10 af de private daginstitutioner havde en overskudsgrad på under fem procent i 2019, og kun ca. halvdelen udbetaler udbytte - med et gennemsnit på 200.000 kr. - der nok går til afbetaling.

At man som privatperson i stedet vil etablere selvejende institutioner, er en utopi. Hvem ville have incitament for at sætte sine egne penge i et projekt uden at kunne få dem tilbage? Det forventer man jo heller ikke af fx privatpraktiserende læger.

Så LHS kan på ingen måde kalde det misinformation fra konservativ side, når vi påpeger, at den nye lovgivning vil standse det frie initiativ. Det lader til, at LHS selv har misforstået, hvad privat velfærd gør for borgerne.

I samme avis beder Preben Petersen (PP) fra Enhedslisten mig vedkende mig min ideologi, der kæmper for det frie valg. Det vedkender jeg mig gerne.

Så håber jeg også, at LHS og PP vedkender sig, at dette er et slag mod det private initiativ og forældrenes valgfrihed.

