Synspunkt: Korstog mod det frie valg

Debat Næstved - 09. januar 2021 kl. 09:50 Af Rune Kristensen, spidskandidat (K), Ahornvej 6, Næstved Kontakt redaktionen

Den radikale Lars Hoppe Søe (LHS) forsøger 6/1 i Sjællandske at imødegå undertegnedes kritik af rød bloks beslutning om at forbyde nyetablering af privatejede daginstitutioner og forhindring af, at der bliver trukket overskud ud af eksisterende private daginstitutioner.

En beslutning, der også har mødt kritik fra bl.a. Dansk Industri, Dansk Erhverv, SMV Danmark og Danske Daginstitutioner.

Det er fuldstændig hovedløst

LHS's eget parti er med i aftalen, og han kan ikke genkende kritikken. Han siger, at de private institutioner jo bare kan omlægge sig til en selvejende institution. Den holdning kan jeg ikke genkende i det Radikale Venstre, som jeg kender og normalt har høje tanker om. Forestil jer, at man sagde det samme til andre brancher: Du har investeret dine egne penge i en lægepraksis. Du har lagt massevis af timer i projektet. Du har skabt et ekstra tilbud til borgerne - måske i et yderområde.

Du har tilfredse kunder. Men du må ikke tjene penge på det - og du må ikke eje det. Det er fuldstændig hovedløst.

Betonsocialisme af værste skuffe

Det Radikale Venstre har sammen med regeringen og venstrefløjen sat gang i at aflive den private velfærdsbranche og i stedet skabe et statsligt/kommunalt monopol på velfærd. Det giver ingen mening. Det er betonsocialisme af værste skuffe.

Og helt ærligt - hvad bliver det næste? Skal vi udrydde privathospitaler? Private skoler og efterskoler? Og hvad med alle de andre virksomheder, der leverer ydelser for det offentlige?

Jeg er selv formand for forældrebestyrelsen for en privatejet daginstitution i Næstved, Troldeslottet, og jeg kan ikke forstå, hvorfor LHS og co. vil have, at det i stedet skal være en selvejende institution. Har man ikke respekt for dem, der har opbygget daginstitutionen og for, at vi forældre er glade for, at der findes sådanne ildsjæle?

Det her går ud over forældrenes selvbestemmelse, det rammer den geografiske spredning af daginstitutionstilbuddene, og det rammer selvsagt alle de ildsjæle, der ønsker at starte en privat daginstitution. Vi risikerer også, at udviklingen går i stå, når danskerne gradvist bliver afskåret muligheden for frit valg.

Slag mod det private initiativ

Aflivningen af den private velfærdsbranche er måske gået lidt under radaren i disse uger, hvor andre politiske sager og Venstre-uro har fyldt meget i pressen. Men det her er et kæmpe slag mod det private initiativ, mod friheden til at vælge selv og mod det private erhvervsliv. Det er dybt, dybt bekymrende.

