Næstved Havn er, i sin nuværende tilstand, ikke medvirkende til at gøre Næstved mere attraktiv, tværtimod, mener Ole Kjærulff. Foto: Anna C. Møhl

Synspunkt: Hvordan kommer man fra slidt havn til ny bydel?

Debat Næstved - 24. november 2020 kl. 21:41 Af Ole Kjærulff, Fælledvej 12, Næstved Kontakt redaktionen

På det sidste er der skrevet en del om Næstved Havn - meget om forretningen Næstved Havn, mindre om udviklingspotentialet for Næstved Kommune og endelig et par pip om Havnen som nostalgisk objekt.

Jeg tror, at det er vigtigt at få skilt processerne fra hinanden. Det er selvklart, at Næstved Havn har en udløbsdato som erhvervshavn og på sigt må standse sine aktiviteter. Det bør selvfølgelig ske med anvendelse af rettidig omhu ved:

1. At udvikle en samlet overordnet vision for Næstved Havn og Ny Maglemølle.

2. At udvikle en plan for en organisk tilkobling af Næstved Havn og Ny Maglemølle til Næstveds Midtby.

3. At ovenstående danner grundlag for en etapedeling for nedlæggelse af Næstved Havn som erhvervshavn.

4. At det nostalgiske respekteres som en af mange værdiparametre i en samlet plan.

5. At arkitektur, miljø, klimasikring og bygningsgenbrug danner rygrad i planlægningen

Vi har med et komplekst og langvarigt projekt at gøre. På den ene side står usikkerheden for havnens aktører, herunder virksomheden Næstved Havn. På den anden side arbejdes der for tiden på at få Midtbyen til at blive mere appetitlig med det sigte at gøre Næstved til et godt bo- og arbejdssted.

Havnen er, i sin nuværende tilstand, ikke medvirkende til at gøre Næstved mere attraktiv, tværtimod. Næstved Havn og Ny Maglemølle er til gengæld uslebne diamanter med et kæmpe udviklings-potentiale. Det derfor stærkt bekymrende, at havnebestyrelsen ser havnen som en stor byggegrund, hvor alt kan klares med en bulldozer. Det var betydeligt under lavmålet, da store dele af krankajen på Ny Maglemølle blev revet ned - er det havnebestyrelsens fremtidige standardprocedure?

Plan- og Ejendomsudvalgets nylige beslutning om ikke at give tilladelse til nedrivning af siloen på Midtermolen kan kun hilses velkommen. De bevaringsværdige bygninger på havnen bør ikke antastes indtil den samlede vision med en tilhørende udviklingsstrategi foreligger.

Ligegyldigt om vi har status quo eller byudvikling på Næstved Havn, vil der være knyttet arbejdspladser og økonomi til begge dele. For en del år siden var der diskussion om fordele og ulemper ved at droppe havneaktiviteterne i Nyhavn i København. Jordens undergang blev stillet i udsigt - men intet tænkende menneske kan vel i dag sige, at det blev en fiasko. Næstved Havn er selvfølgelig ikke Nyhavn, men en fremtidig byudvikling på Næstved Havn og Ny Maglemølle vil helt klart have positive effekter for Næstved - det kræver tid, planlægning, samtale og gode viljer. Så lad os tage 100-års brillerne på.

