Socialrådgiver Karin Kamskard har en række forslag til, hvordan man kan arbejde for at undgå en episode, som den Sjællandske beskrav 3. november. Foto: Anna C. Møhl

Synspunkt: Hvem »vælger at gå amok på jobcenteret« i Næstved?

I avisen den 3. november 2020 stod der bl.a.: »Den dag en borger valgte at gå amok i Birkebjergparken...« (Som er en del af jobcenteret) Ingen vælger eller drømmer om at gå amok i deres jobcenter. Noget får bægeret til at flyde over af magtesløshed, når en sådan ulykkelig hændelse finder sted. Ulykkeligt for medarbejderne og borgere i lokalet - men glem ikke: også ulykkeligt for »manden, der valgte at gå amok«.