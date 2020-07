Vi kan ikke undvære hinanden, konkluderer Henning Engholt Jørgensen. Foto: Ida Steenfeldt Andersen

Synspunkt: Fremtidens skole kan bygges på erfaringer

Debat Næstved - 24. juli 2020 kl. 20:51 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Af Henning Jørgensen

Glad folkeskolelærer

Enø

Et spørgsmål i fremtiden er, om der fortsat vil være en folkeskole sådan som vi kender den i dag.

Faktisk er Danmark et af de EU-lande, hvor flest forældre vælger en privatskole (ca. 17 % valgte i 2019 iflg. Arbejderbevægelsens Erhvervsråd en privatskole). I nogle egne af Danmark er andelen dog højere.

Det er nu ikke fordi forældrene vælger den lokale folkeskole fra, men på grund af den kendsgerning at vi i Danmark indenfor de sidste 10 år, har lukket over 600 skoler. Det får ofte den konsekvens, at forældrene i stedet for at skulle sende deres små børn ud på en lang skolevej, vælger at starte en privat friskole i nærområdet.

Nærheden og afstanden til skolen betyder helt utroligt meget for et skolevalg. Så når det angår fremtidens placeringer af skoler, tror jeg man skal gentænke nærhedsprincippet frem for stordrift.

Den tanke tror jeg ligger godt op ad de erfaringer samfundet fik med Coronaskolen. Vi erfarede nogle fordele ved fjernundervisningen, men fordelene kan slet ikke opveje den kendsgerning, at vi ikke kan undvære hinanden.

Nærhed fysisk betyder meget mere end vi troede. En lærer uden elever fysisk til stede, er som at spille fodbold med sig selv. Samtidig savnede eleverne i den periode helt vildt deres venner i skolen. Så når man samler de erfaringer vi fik med Coronaskolen, og ser ud i fremtiden, betyder det, at nærhed og relationer er så stor en del af skolelivet, at det altid skal være den primære undervisning i folkeskolen.

En anden god erfaring fra Coronaskolen og noget man skal ind tænke i fremtidens folkeskole er bevægelse. Sjældent har elever og personale været så meget ude og i bevægelse. Der blev gået, løbet eller cyklet mange kilometer og den faglige undervisning blev lagt ind sammen med bevægelse.

Det kan være svært at måle på, hvad det gjorde ved den enkelte elev. Men sikkert er det, at vi mennesker ikke er skabt til at sidde "stille" i mange timer på stole i klasseværelser, som bestemt ikke altid synes velegnede at tilbringe mange timer i med 25 andre i klassen. Coronaen tvang os ud af klasseværelserne og til at tænke undervisning på andre måder og i andre rum.

Samtidig var omverdenen rigtig god til at tilbyde skolerne et samarbejde, og det var meget givende på mange måder både fagligt og socialt. Lad os håbe vi kan fortsætte nogle af de gode ting vi erfarede under Coronaskolen, men stadig under overskriften "vi kan ikke undvære hinanden".