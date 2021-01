Jette Leth Buhl ønsker at bringe fakta på bordet, når snakken falder på private daginstitutioner. Foto: Anders Petri

Send til din ven. X Artiklen: Synspunkt: Fakta om private daginstitutionstilbud Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Synspunkt: Fakta om private daginstitutionstilbud

Debat Næstved - 25. januar 2021 kl. 11:50 Af Jette Leth Buhl, byrådsmedlem for SF, Gottliebsvej 6, Næstved Kontakt redaktionen

Den nye konservative spidskandidat Rune Kristensen forsøger her på siderne ihærdigt at få skabt en konflikt blandt borgerne om den nye lovgivning for private daginstitutioner.

SF vil hermed bidrage til at få lidt fakta på plads i håb om at nuancere debatten.

Spørgsmål: Er der virkelig vedtaget en lov, der forhindrer, at man som fri initiativtager kan oprette en »fri« daginstitution?

Nej det er der ikke. Der stilles krav til initiativtagerne om, at institutionen skal være oprettet som en selvejende institution. Aftalepartierne ønsker ikke længere, at der kan udbetales overskud af driften til en private ejer.

Nu er det altså en bestyrelse i den selvejende institution, der skal tage stilling til, hvad et eventuelt overskud ved driften kan anvendes til i institutionen.

Hvad er problemet i det?

Institutionen kan stadig sætte penge af til løn, drift, vedligeholdelse, vikarer, efteruddannelse og uforudsete udgifter i budgettet - og overføre penge til efterfølgende år - men for nogle private daginstitutioner betyder det, at de ikke kan indsætte et overskud på den private ejers konto.

Kan en selvejende institution ansætte den eller de ildsjæle og idérige initiativtagere og aflønne dem?

Ja - det er der ingen problemer i.

Hvad er egentlig forskellen på en privat oprettet daginstitution og en offentlig?

Der er mange forskelle, men de vigtigste er:

Den private institution er ikke pålagt krav om fagpædagogisk personale ud over lederen. Den private institution er ikke underlagt en personalenormering som på de offentlige institutioner.

Den private institution behøver ikke at indgå overenskomstaftale med en faglig organisation, sådan som de offentlige institutioner.

Den private institution kan lægge sin egen pædagogiske linje ud fra mange forskellige idéer - det kan de offentlige institutioner kun i nogen grad.

I den nye lovtekst er der lagt op til, at kommunerne kan stille krav til de private institutioner om at have samme løn og arbejdsvilkår som i de kommunale institutioner.

Vil de private institutioner få del i minimumsnormeringspengene?

Ja - det vil de. Men de skal så selvfølgelig opfylde kravene om pædagogisk personale per antal børn i institutioner.

Hvad er begrundelsen for at begrænse oprettelsen af private daginstitutioner til, at de skal være selvejende institutioner med en bestyrelse?

Det er at sikre, at de penge, som institutionen modtager i driftstilskud fra staten, og de penge de modtager fra forældrene, går til institutionens drift.

En bestyrelse frem for en enkeltperson skal bestyre pengestrømmen efter gældende regler. Der skal selvfølgelig også ligge et revisorpåtegnet regnskab.

I virkeligheden har det hele tiden været offentlighedens forventning til de private institutioner, at de var båret af særlige pædagogiske idéer, og at de udelukkende anvendte de offentlige midler til at skabe gode institutioner - det gør langt de fleste også - men desværre ikke alle, har en foreløbig opgørelse udarbejdet af Børne og undervisningsministeriet vist.

Det skal lige understreges, at private institutioner primært lever af at modtage driftstilskud fra offentlige kasser og forældrebetaling.

Tilskudslovgivningen stiller altså ingen andre hindringer i vejen for, at private initiativtagere kan udvikle kreative og innovative selvejende institutioner for børn - ikke andre, end at der ikke kan udbetales overskud til en privat ejer.

relaterede artikler

Debat: Rune Kristensen vil blive en god borgmester 23. januar 2021 kl. 15:20

Valgkamp: Fire kandidater kæmper om borgmesterposten 22. januar 2021 kl. 04:41