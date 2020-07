Er det realistisk at etablere en aktiv lystbådehavn i Vestre Havnebassin, spørger skribenten.Foto: Hans Jørgen Johansen

Send til din ven. X Artiklen: Synspunkt: Et åbentstående sår Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Synspunkt: Et åbentstående sår

Debat Næstved - 26. juli 2020 kl. 08:41 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Af Nils Byskov-Ottosen

Hybenvej 20,

Næstved Politikerne og en hel del borgere i Næstved har en drøm om at udskifte den nuværende erhvervshavn med en ny bydel med 6.000 beboere, cafeer og små specialbutikker. Grundlaget for drømmen er eksistensen af et attraktivt havnemiljø, som skal tiltrække de mange beboere og kunder til cafeerne og butikkerne. En realisering af drømmen er ikke uproblematisk.

Når erhvervshavnen lukkes, forsvinder de store skibe, som i dag er en væsentlig del af havnemiljøet. Når der skal gøres plads til de mange beboere, cafeerne og butikkerne, vil de nuværende ejendomme og havnefaciliteter på Vestre Kaj blive revet ned. Tilbage af havnemiljøet er der herefter et mudret og med tiden ildelugtende ubrugt vandbassin og på Midtermolen de få bygninger og havnefaciliteter, som bliver tilbage, når den planlagte nedrivning af den yderste silo og den gamle lagerbygning er gennemført. Det er der i sig selv ikke meget havnemiljø ved.

Helt afgørende for projektets succes er derfor realiseringen af en anden drøm, etableringen af en aktiv lystbådehavn i Vestre Havnebassin. Hvorvidt drømmen om etableringen af en lystbådehavn for enden af en kanal med to broer otte kilometer fra åbent vand er realistisk bør nøje undersøges, før der eventuelt træffes en beslutning om lukning af den nuværende erhvervshavn.

I første omgang skal det undersøges, hvorvidt der overhovedet blandt sejlerfolket er vilje til at benytte en sådan havn til andet end kortvarige besøg. Er der ikke det, er drømmen allerede på dette stade af undersøgelserne blevet til en umulig drøm. Er der den nødvendige vilje, skal det undersøges, hvordan etableringen kan finansieres og, hvorvidt driften vil blive rentabel.

Viser der sig at være problemer med finansieringen eller med rentabiliteten, bliver resultatet også i den sammenhæng, at drømmen brister. Endelig bør det undersøges, hvilke konsekvenser etableringen af en succesfuld lystbådehavn i Inderhavnen i Næstved vil få for erhvervslivet og på brugen af havnen i turistdynamoen Karrebæksminde. Også disse konsekvenser kan være af en karakter, der tager livet af drømmen.

Viser det sig først efter erhvervshavnen er lukket ned, at drømmen om etableringen af en lystbådehavn var en urealistisk drøm, står Næstved tilbage med et mareridt i form af et ubrugeligt forureningsfyldt stort åbentstående sår midt i byen.