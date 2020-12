Synspunkt: Entreprenør-ånd på de almene gymnasier

Det almene gymnasium favner nemlig bredt, når det gælder rækken af fag, eleverne har. En almindelig almen studentereksamen er således sat sammen af fag fra både de naturvidenskabelige, de samfundsvidenskabelige og de humanistiske videnskabsfag. Og det betyder, at de godt 35 pct. af stx-eleverne, der har valgt en naturvidenskabelig studieretning, også undervises i både kreative, humanistiske og samfundsvidenskabelige fag. Det er der brug for, hvis vi nu og i fremtiden skal finde optimale og brugervenlige løsninger. Vi hører faktisk jævnligt erhvervslivet efterspørge ansatte, der går på tværs af de traditionelle fagopdelinger. Det kan være ingeniører med sprogkundskaber, eller det kan være dataloger med indsigt i adfærdspsykologi. Det behov må forventes at vokse i fremtiden i takt med, at verden bliver mere og mere kompleks, og de respektive arbejdsfelter griber mere og mere ind i hinanden.

De to medaljer, som Næstved Gymnasiums elever sikrede sig, understreger, at kombinationen af humanistisk og naturvidenskabelig tænkning kan noget ganske særligt, og at netop det at tænke på tværs af fag rummer potentialer for innovation. Det er præcis det, vi lærer vores studenter i det almene gymnasium, og som udgør en vigtig del af moderne dannelse. Humaniora kan noget særligt i kombination med naturvidenskab, og det er værd at huske i en tid. hvor humaniorabashing er ved at udvikle sig til en nationalsport. Tillykke til eleverne bag Nevika og Macai, og til alle de andre dygtige deltagere i Da Vinci konkurrencen. Og tillykke til os som samfund, fordi vi har sådan nogle innovative elever. Vi har brug for dem alle, uanset hvilken farve huen har, for vi får brug for alt, hvad I kan, og hvad I bidrager med.