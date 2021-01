Se billedserie Det kan ende med at blive en stille solnedgang i stedet for en strålende opgående sol der belyser byens stolthed - havnen. Det ser i hvert fald sort ud for Næstved Erhvervshavns fremtid. Især efter at borgmester Carsten Rasmussen skød den godt og grundigt ned - både i juli og i december. Illustration: Næstved Havn

Send til din ven. X Artiklen: Synspunkt: En anden vinkel på havnens masterplan Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Synspunkt: En anden vinkel på havnens masterplan

Debat Næstved - 02. januar 2021 kl. 11:05 Af Kluas Eusebius Jakobsen, byrådsmedlem (R), Herlufsholm Alle 180b, Næstved Kontakt redaktionen

Jeg blev ærlig talt lidt overrasket over at læse Keld Stillings indlæg om Masterplanen for havnen - han kalder den oven i købet for en julegave.

Læs også: Strandjægerne bliver gjort hjemløse ved havneflytning

Heldigvis rammer Stilling også plet, og det er om havnebestyrelsens sammensætninger med dens mange interessemodsætninger: politikere med forskellige holdninger, repræsentanter fra erhvervslivet med forskellige personlige interesser og mål. Og så selvfølgelige havnens repræsentanter. Derfor er min opfodring: læs forordet meget tæt: det er byrådet, som har bedt om at få en rapport, det er havneformand og næstformand og direktør med hjælp fra A1 - et erhvervskonsulentfirma, der har udarbejdet dokumentet uden at resten af havnebestyrelsesen har været ind over - således forelagt det endelig resulatet krævede de fleste derfor i havnebestyrelsen at få et kraftigt forbehold i forordet (udarbejdet som det allersidste).

Og lad det være sagt med det samme: der er mange forhold, som man (jeg og RV) har i vores vurdering, om havnen skal flytte, skifte status eller nedlægges, som ikke er med i denne såkaldte Masterplan.

Lad mig give nogle eksempler. F.eks. den rentabilitetsoversigt som en del af havnebestyrelsen fik udarbejdet i september, og som viste kun ganske få af havnens kunder giver et konkret overskud til havnedriften - de fleste af kunderelationerne giver underskud.

Der er sågar delelementer, der ifølge min ringe opfattelse slet ikke står mål med almindelig vederhæftig argumentation. Her tænker jeg på påstanden om, at havnen er en dynamo for 700 arbejdspladser (syvhundrede!) for kommunen. Der gøres ikke rede for målemetoden.

Det er helt uklart, hvad der er kommet ud af samtalerne med havnens kunder - som læser af den del, må man blot stole på konklusionerne. SWOT-analysen tolkes, som fanden læser biblen.

Der udlades flot og elegant en lang række udgifter, som er nødvendig at medregne, hvis havnen skal flyttes - for slet ikke at tale om den optimistiske fremskrivning af havnerelaterede havneindtægter, som slet ikke tager højde for de indlysende problemer, som en havnedrift, der skal passere en bro som den i Karrebæksminde (højde og dybde).

Og så er der endelig lystbådehavnen.

Den udgør en alvorlig udfordring i sig selv - den kan man ikke bare - hverken af personlig årsager, men heller ikke af praktiske følelser- flytte. Og hvorhen?

Det er i hvert fald ikke uden at tage betydelige ressourcer op af kommunekassen eller pålægge lystbådesejlerne store ekstra omkostninger .

Keld Stilling efterlyser en (bebudet?) rapport fra os (R) - vi har en klar holdning til den erhvervshavn, vi har nu: den skal nedlægges over nogle år (og muligvis via at lade den blive en kommunal havn i nogle år ), således at vi kan tage fat på den byudvikling, som så mange ønsker på.

relaterede artikler

Gode nyheder til sommerhusejere på ferie ø 26. december 2020 kl. 04:43

Borgmester: Sejlklubben kan ikke være i Karrebæksminde 25. december 2020 kl. 22:16

Frygt for ny havn: Sejlklub føler sig efterladt på molen 25. december 2020 kl. 18:31