Synespunkt: Det er godt skrevet, Karin Kambskard

Debat Næstved - 28. november 2020 kl. 16:45 Af Peter S. W. Andersen, Solbakkevej 17. Toksværd Kontakt redaktionen

Hvor er synspunktet fra Karin Kamskard i Sjællandske 25. november (https://sn.dk/Debat-Naestved/Synspunkt-Hvem-vaelger-at-gaa-amok-paa-jobcenteret-i-Naestved/artikel/1387230) fyldt med godt indhold og velskrevet.

Desværre er det sådan, i vores mere og mere amerikaniserede, liberalt tænkende og excel-fikserede land, at mennesker »tæller« kun meget lidt, hvis de ikke er i job eller under uddannelse. Hvorfor kan mennesker ikke have »ordentlig« værdi, bare ved at være mennesker?

Med hensyn til »jobcenteret« er der selvfølgelig også plads til forbedringer. Tilbage i omkring 2013 stod jeg selv og skulle i kontakt med jobcenteret.

Jeg havde arbejdet i mange år i detailhandelen; overtog driften af en butik i december 2009 frem til en gang i 2012, og vendte et årligt underskud på en million kroner til et underskud på 12.000,- - i krise-år, vel at mærke.

Med liberaliseringen af lukkeloven skulle jeg ikke fortsætte i detailhandelen. Jeg blev tilbudt et job inden for marketing, hvis jeg kunne få seks uger hos Bigum&Co gennem jobcenteret først.

Jobcenteret anede dårlig hvem/hvad Bigum&Co er, og i stedet for at tage afsæt i den retning jeg ville, tog man afsæt i min erhvervshistorik; Jeg kunne få uddannelsen: Salgsassistent! 2 trin ned, når jeg har arbejdet som ufaglært butikschef og skabt de resultater, jeg gjorde.

Jeg behøvede så dog ikke stå i lære/praktik, så skulle »bare« igennem seks ugers praktik. Problemet inden for Næstved Kommunes fysiske grænse, var så, at der var ikke et forløb til en som mig! Jeg måtte følge et »normalt« forløb, hvor jeg var med i skole perioderne en eller to uger ad gangen, og så måtte jeg vente en lille måneds tid, mens de andre på holdet var i praktik, og på den måde, blev 6 ugers uddannelse, til et helt skoleår på 10 måneder!.

Jeg skulle stadig søge job, men det måtte ikke være deltid! På deltid, var jeg nemlig ikke ledig nok, til at fortsætte uddannelsen på den ordning, men heller ikke ansat nok, til at fortsætte på en anden ordning - ja, man ruller øjnene.

Jeg valgte så selv, at betale for nogle kurser ved siden af, men erfarede også, at der var faldgruber, og brugte 8-10.000,- på »luft«.

Generelt oplever mange, at offentlige systemer er omstændige og sjældent lavet for borgerne, og det tænker jeg også gælder jobcenteret, og derfor synes jeg, det er opløftende at læse Karins forslag og opfordringer, og vil supplere med, at der skabes brancheorienterede kontakter, også til brancher, der ikke er så stærkt repræsenteret i Næstved, så man kan løfte vidensniveauet på jobcenteret.

Nu kan man jo ikke længere sige: »Vi har Maglemølle, glasværket, kasernen, levnedsmiddel kontrollen etc« længere og er nødt til, også som jobcenter, at udvide horisonten og paletten.

