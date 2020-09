Sygehus, beredskab og motorvej

Da vi for en del år siden kæmpede for at beholde Næstved Sygehus - for at få et nyt supersygehus til Næstved, var et af de tungtvejende argumenter imod den løsning, at trafikken på rute 54 var så massiv, at det ville tage for lang tid fra nord at komme til sygehuset - uanset om det var placeret i selve Næstved eller på en mark ved rute 54 . Da det var dokumenteret med tal og undersøgelser var det et argument, der var svært at argumentere imod.