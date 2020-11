Helle Jessen (S), formand for teknisk udvalg, synes, at loven skal holdes. Også i Næstved. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen SJ-MEDIER

Spildevandssager: Venstre er en postgang for sent på den

Debat Næstved - 11. november 2020 kl. 12:27 Kontakt redaktionen

Debat

næstved: Når en Venstrepolitiker vil have en sag om kommunens krav til borgere om udskiftning af bundfældningstanke på et byrådsmøde, er det mere end en postgang for sent. Den kamp kunne man have taget for længe siden med sine respektive folketingspolitikere, der har vedtaget den lov, som vi følger.

Kommunerne har Af Miljøstyrelsen fået pålæg om at følge loven. Det er blevet afgjort ved retssag. Derfor er det myndighedernes pligt, at sørge for, at loven overholdes. Også i Næstved Kommune.

Venstre og Elmer Jacobsen vil tilsyneladende nu forsøge at presse resten af byrådet til at tage en beslutning, som strider mod lovgivningen på området. Der er imidlertid kun to muligheder: Enten vedtager vi, at vi retter ind efter loven, eller også siger vi, at loven ikke skal gælde i Næstved Kommune.

Jeg er ikke i tvivl om, at Venstre og EJ mener det sidste.

Det har vi set i mange andre sager. Det vidner om et parti, der dybest set ikke respekterer den lovgivning, som udspringer af den demokratiske proces. Man mener tilsyneladende, at hvis man er uenig i en lovs indhold, så kan man bare ignorere den. (Og dermed forkaste det flertal, som står bag en lovtekst). EJ anbefalede - lidt overraskende - tidligere på året, at borgerne skulle ignorere myndighedernes påbud om lovliggørelse. Det har nu afstedkommet, at politiet har udstedt bøder til de berørte.

I Næstved Kommune er der forhåbentlig et flertal, som mener, at det er kommunernes pligt at sørge for, at landets love overholdes. Kommunen har netop fået medhold i den første retsag på spildevandsområdet. Så vi må antage, at det er det rigtige, som vi gør i disse spildevandssager. Også selv om nogen er uenige...

Helle Jessen (S)

Formand for Teknik- og Miljø Udvalget

Havbakken 285

Karrebæksminde

