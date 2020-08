Solveig Hansen efterlyser cykelsti fra Tappernøje til Fladsåskolen i Mogenstrup. Billedet her fra cykelstien ved Flemstofte mellem Sandved og Fuglebjerg, hvor Næstved Kommune anlagde cykelsti tilbage i 2013.

Sikker skolevej fra Tappernøje til Fladsåskolen i Mogenstrup

Debat Næstved - 22. august 2020 kl. 21:57 Af Solveig Hansen, Næstelsø Præstemark 14, Næstved

Jeg har et meget enkelt spørgsmål til Teknisk Udvalg og borgmester Carsten Rasmussen: Hvornår er det planlagt, at der kommer cykelstier fra Tappernøjeområdet til Fladsåskolen i Mogenstrup?

Læs også: Flere fartbilister blitzet på skolevej

Der er i øjeblikket ingen cykelsti fra Tappernøje til Blangslev. Det er ikke acceptabelt, at vores skolebørn i landområderne ikke har sikre veje at færdes på, når de skal til og fra skole.

I øjeblikket er de udelukkende henvist til at transportere sig med bus, hvis de skal komme sikkert frem og hjem fra skole. Det ville være sundere fysisk og psykisk, hvis de kunne cykle.

Den kollektive trafik er et meget ringe tilbud, der er 40 min. transporttid hjem fra skolen i Mogenstrup til Tappernøje. Efter kl. 16 er der ingen bus mellem de to byer. Her skal man over Præstø eller Næstved. Dvs. at skolebørnene fra Tappernøje ikke kan gå til fx. fodbold i Mogenstrup, og dem fra Mogenstrup kan ikke selv komme i ungdomsklubben i Tappernøje.

Ingen cykelsti - Ingen bus - De unge er bundet til eget område - eller at blive fragtet. Kære politikkere og borgmester: Mener I, det er acceptabelt?

Sikre cykelstier til skolebørnene i landområdet må og bør have en meget høj prioritet fremfor motorvej!

Svar fra Helle Jensen, formand Tekniks Udvalg:

Du kan se Næstved Kommunes Trafikplan 2019 - 23. Her er en liste over de cykelstistrækninger, som vi gerne vil have lavet, efterhånden, som vi har midlerne.

Det betyder dog ikke, at såfremt der opstår et dokumenteret nyt behov, at vi så ikke kan lave om på rækkefølgen eller prioritere nye projekter. Pt. er der ikke planlagt en cykelsti fra Tappernøje til Blangslev. Det er en meget lang strækning, og jeg kender ikke prisen. Det er næppe undersøgt, men må være over 30 millioner.

