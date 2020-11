Send børnene ud i naturen: Der er meget at lære

Den vilde og vildt smukke oregano er skrap til at tiltrække sommerfuglen køllesværmer. Foto: Niels Brande Foto: unknown

Debat Næstved - 05. november 2020 kl. 15:18 Af Jakob Jespersen Langevraa, Sorøvej 495, Næstved Kontakt redaktionen

23. oktober stod der i Sjællandske: »Vild natur bliver sat på dagsordenen i Næstved Kommune, der nu får lavet en politik, som skal fremme natur og biodiversitet på offentlige arealer... Vild natur er blevet en folkesag«.

Arter uddør

Siden 1950 har naturen været hårdt belastet af teknologisk og økonomisk udvikling. I Danmark er tre millioner fugle forsvundet fra det åbne land på de sidste 40 år, insektbestanden er decimeret og globalt uddør der en art hver 20. minut. Hvis vi vil fremtidige generationer - og sommerfuglene - det godt, skal denne udvikling ikke bare stoppes, men vendes. Sammen med klimastabiliseringer er naturgenopretning den helt store opgave i dette århundrede.

I praksis

Derfor er det godt, at Næstved Kommune tager udfordringen op og vil give plads til mere vild natur på kommunens mange hektar jord. Men det skal være en folkesag og ikke mindst en sag for børn og unge.

Naturgenopretningen generelt kommer til at strække sig over mange årtier.

Derfor er det vigtigt at involvere de børn og unge, som lige nu går i skole, for det bliver en del af deres opgave som voksne. Naturgenopretning forudsætter økosystemviden og færdigheder indenfor biologi. Der er sammenhænge, som skal forstås, observationsfærdigheder, der skal skærpes, arter, som skal kendes osv.

Naturgenopretning skal ikke blot forstås teoretisk - den skal læres i praksis. Den skal ind under huden.

Gave for livet

Hvis vi kan give vores børn og unge ikke blot viden og færdigheder i naturgenopretning, men også erfaringen med og oplevelsen af at se en fattig natur blive rig, smuk og frodig - så har vi givet dem en gave for livet. Og den får de brug for.

Hvis opgaven med at få naturen til at blomstre skal lykkes, skal det ikke blot være biologisk viden og fornuft - det skal også røre os. Det skal sætte naturen i os i forbindelse med naturen derude. Og det skal ind - om end ikke med modermælken - så med skolemælken.

En folkesag

Derfor vil jeg godt opfordre Næstved Kommune til at søsætte et projekt, hvor skoleklasser kan adoptere et stykke pauver kommunal natur, som de skal få til at trives. Ikke en rundkørsel naturligvis, men et sikkert stykke natur. Kommunens biologer og naturvejledere og skolernes lærere og børn og unge skal samarbejde om genopretningerne.

Men ikke blot dem. For det er - eller bør være - en folkesag. Derfor er det naturligt at invitere f.eks. Danmarks Naturfredningsforening, Fugleværnsfonden, biavlere og andre med i projektet. Og det er også nødvendigt, fordi lærerne i folkeskolen har en meget begrænset forberedelsestid.

Ud i den vilde natur

Klassen skal starte med at beskrive og tage billeder af området, tælle arter og anslå biomasse. Så skal der udvikles en vision og en arbejdsplan. Og lur mig om ikke også forældrene eller bedsteforældre vil være med og tage søndagsturen sammen med børnene ud til "vores" stykke natur og reparere et hegn eller pusle om et skovæbletræ.

Og i takt med at naturen får lov til at genetablere sig, skal der måske fjernes en invasiv art her og der. Og så skal der tælles arter og tages billeder igen, så børnene over en årrække for mulighed for at opleve udviklingen hen mod flere og flere arter, mere og mere biomasse, bedre og bedre mikroklima, tættere, tættere forbundethed i økosystemerne - og mere skønhed og frodighed. Og så skal fremskridtene fejres måske lige op til skoleferie, Sct. Hans og »den skønneste krans«.

Lad os prøve at samle kræfterne om at udvikle en dybgrøn generation.