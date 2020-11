Minkavler Christian Nordling er i gang med at slå sine 35.000 mink ned. Foto: Anna C. Møhl

Send til din ven. X Artiklen: Regeringen dræber ikke kun mink men også et helt erhverv Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Regeringen dræber ikke kun mink men også et helt erhverv

Debat Næstved - 12. november 2020 kl. 22:15 Af Rune Kristensen, spidskandidat for Det Konservative Folkeparti i Næstved, Ahornvej 6, Næstved Kontakt redaktionen

Mandag den 9. november kunne man i Sjællandske læse Christian Nordlings historie fra Hovedskovgård, hvor der skal aflives 35.000 mink som følge af regeringens udmelding på området den 4. november. Her blev udstedt en ordre - uden lovhjemmel - om, at alle mink i Danmark skal aflives, da regeringen mener, at der er en risiko for, at en bestemt mutation (Cluster 5) udgør en fare for, at en kommende vaccine ikke vil virke.

Dette er blevet skudt ned af flere forskere, men minkavlere over hele landet har lige siden, ordren blev givet, været i gang med aflivningen. Også de usmittede besætninger. Dette på trods af, at der ikke findes nogen argumenter for, at usmittede besætninger udgør en sundhedsfare.

Mit parti har foreslået, at aflivningen af usmittede mink sættes på hold omgående indtil, at der er mere viden, og afholder tirsdag en høring med deltagelse af flere forskere for at blive klogere på om beslutningen er nødvendig.

Regeringen holder omvendt endnu en gang offentligheden hen i uvidenhed om det faglige grundlag. Forskerne efterspørger, hvad det er for mutationer, der er fundet, men det er ikke lagt frem, og derved kan beslutningen ikke udfordres.

Og selv hvis det er rigtigt, burde regeringen forsøge at tage nogle hensyn. Kunne man ikke give avlerne lov at sælge skindene fra de dyr, som skal slås ned? Nu destrueres der skind for milliarder af kroner. Og hvorfor kan man ikke bevare nogle få avlsdyr, så erhvervet kan starte op igen, når epidemien er overstået? Der ligger utallige timer bag opbyggelsen af skindkvaliteten i dette erhverv.

Det er direkte uansvarligt at smadre et helt erhverv på det foreliggende grundlag, hvor der ikke er nogen indikationer på, at en farlig mutation spreder sig, og hvor vi ikke har hørt nogen gode argumenter for at slå usmittede besætninger ned. Regeringen dræber ikke kun mink men et helt erhverv, hvilket får katastrofale følger for ejere, medarbejdere, leverandører, forhandlere og hertil alle deres familier. Christian Nordlings historie er nemlig langt fra enestående.

relaterede artikler

Minkavler: Det ændrer ikke en skid 11. november 2020 kl. 18:37

Minkavlere fortsætter medmasseaflivning trods lovkaos 11. november 2020 kl. 04:19

Fødevarestyrelsen beklager forkert information til minkavlere 10. november 2020 kl. 10:39