På et oplyst grundlag: Noget gik galt i udvalget

Der må være gået noget helt galt, i Kulturudvalget forleden. I mine 30 år i Næstved Byråd erindrer jeg ikke, at man ligefrem ved afstemning, har nægtet politikerkollegaer oplysninger til en sag. Som det skete i sagen om, hvor mange billetter egnsteateret har solgt (et ret relevant spørgsmål, når deres succes skal vurderes).

At vi som byrådsmedlemmer er godt oplyst, er afgørende for kvaliteten af beslutninger.

Det er ikke altid vi synes de samme oplysninger er vigtige. Derfor er det vigtigt at udvalgsformanden, allerede længe før mødet, tænker: Hvad kunne mine kollegaer måske tænkes at spørge om? Så oplysningerne kan ligge klar til mødet og alle har samme information. Dét giver grobund for godt samarbejde.