Tidligere byrådsmedlem John Lauritzen (S) døde pludseligt for få dage siden.

Mindeord: John havde altid ja-hatten på

Debat Næstved - 23. marts 2018 kl. 21:05 Af Cathrine Riegels Gudbergsen (V), Helge Adam Møller (K) og Elmer Jacobsen (V), medlemmer af Næstved Byråd Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det var sørgeligt at konstatere, at John Lauritzen ikke er mere. Vi havde fornøjelsen at sidde fire år i det daværende ejendomsudvalg sammen med John. Rigtigt mange sager gik gennem udvalget de fire år og langt de fleste med et positivt udfald.

John yndede at gå med hat, og vi oplevede ham i høj grad, som den, der altid gik konstruktivt ind i en debat, og det var med ja-hatten på. En af de sager, som optog John meget i perioden, var, at det efter mange år lykkedes, at få lavet en lokalplan for de ældste sommerhusområder i Karrebæksminde.

John havde et stort lokalkendskab til vores kommune, hvilket kom ham til gode - især når vi drøftede sager i landområderne. Her lå det John meget på sinde, at der kunne ske fremgang og udvikling.

Han var ofte god for en anekdote, som når han fortalte om, hvor lærerne i Fensmark havde bosat sig, og at det var blevet til bydelen »Klogerup«.

De fire år vi fik i Plan og Ejendomsudvalget sammen med John, vil vi mindes med glæde.

Æret være Johns minde.

