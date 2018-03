John Lauritzen blev 67 år gammel.

Mindeord: Farvel John. Og tak

Debat Næstved - 19. marts 2018 kl. 19:40 Af Christian v. Benzon, formand, Socialdemokratiet i Holmegaard Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

John er død. Det var beskeden, jeg fik på telefonen den anden dag. Min første tanke var, at det ikke kunne passe. Men ak, desværre alt for sandt. Pludselig blev der sat en stopper for vores ven og partikammerat John Lauritzens liv, blot 67 år gammel.

John var et engageret menneske, også når det gjaldt politik. I en længere årrække var John medlem af Socialdemokratiet i Holmegaard. Ved kommunevalget i 1993 blev John indvalgt i Holmegaard Kommunalbestyrelse.

Her var der straks bud efter ham. John blev fra første dag som kommunalbestyrelsesmedlem formand for Kulturudvalget. To år senere var der atter bud efter John, da der skulle findes en ny formand for Holmegaards Kommunalbestyrelses Børneudvalg. Efter sine genvalg i 1997 og 2001 blev John igen børneudvalgsformand. Da Holmegaard Kommune sammen med områdets fire andre kommuner i 2007 gik sammen og blev til en ny Næstved Kommune, blev John indvalgt i den nye kommunes Sammenlægningsudvalg og Byråd. Årene der fulgte betød genvalg som byrådsmedlem i 2009 og 2013, og John bestred poster som formand for Byrådets Omsorgsudvalg og bestyrelsesformand for NK Forsyning A/S.

John efterlader et »meningshul« i den politiske debat. Han kunne tit ytre sig med en synspunkt, som ingen havde tænkt på, og som kunne bidrage til et bedre og mere kvalificeret beslutningsresultat.

Valget i 2017 gik ikke helt, som John og vi andre havde håbet. John havde besluttet at stille op en sidste gang til byrådsvalget. Fire år mere - og så stop. Men sølle 15 stemmer skilte John fra en plads i det nye Byråd. Tilbage står dog en flot, flot kommunalpolitisk indsats gennem 24 år. Det taler for sig selv.

Men det sværeste tab er dog, at vi har mistet mennesket John. Utallige gange har John glædet og udfordret os med sin leg med ord og vendinger. Han var en sand mester i at få sagt ting på en særlig måde, der altid fik eftertænksomheden frem. Og talrige er også de lejligheder, hvor John læste op af Benny Andersens digte for at dele med os sin store begejstring for denne finurlige digter. Vi er mange, som har oplevet Johns sprudlende, sproglige dobbelttydighed, når han tog ordet for en bemærkning.

Det lykkedes John, gang på gang at få os til at være i tvivl, om det han sagde, skulle tages for pålydende, eller blot var en munter bemærkning i en diskussion. Det bliver svært at undvære.

Vore tanker går til Kit, som John med vanlig lune omtalte som sin kone af første ægteskab, og til deres to sønner, Simon og Mikkel, og deres familier.

Ære være John Lauritzens minde.