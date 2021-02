Den konservative borgmesterkandidat Rune Kristensen opfordrer alle til at melde sig ind i et politisk parti. Privatfoto

Magten ligger hos dig, hvis du altså vil være med i klubben

Debat Næstved - 21. februar 2021 kl. 07:25

Debat

Næstved Kommune: Kære læser af Sjællandske. Jeg skal afsløre noget opsigtsvækkende for dig: Der sidder en elite i Danmark bestående af nogle få tusinde mennesker, der ene og alene bestemmer, hvem danskerne skal have lov til at stemme på til kommunalvalget, såvel som regionsrådsvalg, europaparlamentsvalg og folketingsvalg.

Hvis denne elite ikke er tilfreds med de nuværende folkevalgte, kan de bare finde nogle nye kandidater, som danskerne så kan stemme på.

Men er det rimeligt, at der sidder sådan en magtfuld elite, der egenhændigt og suverænt udvælger de personer, der skal styre vores land? Svaret er ja!

For alle er velkomne, og kan simpelt og nemt melde sig ind i denne elitære klub. Det drejer sig naturligvis om de danske partier. Det er nemlig her, man blandt andet opstiller kandidater.

Jeg håber oprigtigt, at langt flere vil melde sig ind i Socialdemokratiet, Det Radikale Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti eller et helt femte parti.

Det er godt for demokratiet og dermed godt for Danmark. For vi har brug for flere partimedlemmer, som har en holdning til, hvordan dette land og denne kommune skal ledes og udvikles.

Jeg har selv lært en hel masse på mine godt 20 år, som medlem af Det Konservative Folkeparti. Jeg har fundet nogle af mine bedste venner via politik - både i mit eget og i andre partier - og jeg kan varmt anbefale et politisk medlemskab til alle og enhver, der vil have indflydelse.

Du bestemmer selv, hvor aktiv du vil være, men en ting er sikkert: Det er her en stor del magten i Næstved og i resten af Danmark ligger.

Rune Kristensen

borgmesterkandidat for Det Konservative Folkeparti

Ahornvej

Næstved

