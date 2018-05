Læseranmeldelse: En dejlig jazz-forårsdag i Sydpolen

Det emmede af ren jazz-nostalgi lørdag eftermiddag i Cafè Sydpolen, hvor et stopfyldt lokale kunne glæde sig til et længe ventet gensyn i Sct. Jørgens Jazzklub med det Sydsjællandske jazzband, der fra 1971 og gennem mange mange år, var fast band på den årlige Femø Jazz Festival - nemlig ingen ringere end Tante Tillies Fodvarmere.

De kunne alle på slaget 14 lægge ud med en kvik udgave af »Hello Central give me Dr. Jazz«, hvor banjospiller Peer Bøge, som i så mange andre numre, kunne lade sin røst lyde, som det også var tilfældet, dog på dansk, i en godt gyngende udgave af »In the Sade of the Old Apple Tree«.