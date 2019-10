Louise Herløv Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen SJ-MEDIER

Investér i børnene nu - det betaler sig

Debat Næstved - 10. oktober 2019 kl. 18:07

Af Louise Herløv, fællestillidsrepræsentant for pædagogerne i dagtilbud, Næstved Kommune

I Sjællandske fredag udtalte borgmester Carsten Rasmussen (S) og Venstres gruppeformand Kristian Skov-Andersen, at der er penge på vej til daginstitutionerne.

Det er tiltrængt efter flere år med besparelser på børneområdet. Næstveds pædagoger har længe oplevet, hvordan besparelser har ramt børnene. Der er brug for en genopretning af børneområdet i Næstved.

Jeg er pædagog og fællestillidsrepræsentant for pædagogerne på dagtilbudsområdet i Næstved Kommune.

Vores kerneopgave som pædagoger er at give alle børn den bedste start og de bedste vilkår. Det er en investering, der betaler sig tilbage mange gange for både barnet og samfundet. En investering i det enkelte individ, hvor selvværd, selvtillid, nærvær er parametre, der tæller og giver børnene et fundament. Men det er også en samfundsinvestering, når pædagoger har vilkår og rammer til at udvikle børns sprog, sikre trivsel og læring. Forskningen viser, at højkvalitetsdagtilbud og tidlig indsats øger skoleparathed og udbyttet i skolen på lang sigt. En tidlig indsats i dagtilbud betaler sig tilbage, når samfundet sparer udgifter i fremtiden til udsatte unge uden job og uddannelse.

Desværre er virkeligheden ofte, at det kun er i og omkring ferierne, når der er få børn i institutionerne, at vi har mulighed for at give børnene en nærværende omsorg, støtte og sikre en udviklende pædagogisk indsats.

Det viser et eksempel fra en daginstitution i Næstved. Det var lige efter ferien (lukkeugerne), alle børn var ikke tilbage fra ferie. Børnene legede i forskellige grupper rundt om på stuen. Der var en summen af stemmer og lyde, det var en dejlig stemning. Lukas begyndte at snakke højt, og min kollega havde tid til med det samme at gribe ind og forebygge konflikten.

Min kollega snakkede med Lukas. Han spurgte ind til legen og episoden, der fik Lukas til at blive oprevet. At min kollega var nærværende og nysgerrig på situationen, gjorde at Lukas følte tryghed og blev hørt. Det giver styrke til fundamentet, som både individet og samfundet skal bygge videre på.

Vi skal sikre et godt børneliv. Det kræver nok voksne og pædagoger til at skabe rammerne for udvikling, dannelse og læring. Det er nu, at politikerne skal tænke langsigtet og investere i vores fælles fremtid - børnene.