Borgerne i lokalområdet har kæmpet for at bevare skolen i Holme-Olstrup. Privatfoto

Friskole i Holme-Olstrup

Debat Næstved - 21. juli 2019 kl. 18:11 Af Inger Lyftingsmo, Skovvej 20, Holme-Olstrup Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Til Hr. Lars Hoppe Søe.

Kan det være rigtigt, at du, som folkevalgt, har indledt dit eget korstog mod os borgere her i Holme-Olstrup, fordi vi vil have en friskole, en skole som vi ifølge loven har ret til at oprette. Du er valgt af os borgere i kommunen og så tillader du dig at skrive, at vi skal få kamp til stregen, det er en uhørt frækhed.

Du siger, at det er for en bedre folkeskole du arbejder. Det vil jeg tillade mig at sætte et spørgsmålstegn ved. Det hele er jo kun en stor sparerunde. Det her er ikke et spørgsmål om at arbejde for borgerne, men en kamp, som du har bestemt dig for at kæmpe mod os H-O.

Da vi i sin tid fik kommunesammenlægningen, lovede Henning Jensen os herude i Holmegaard, at vi nok skulle blive behandlet ordentligt af kommunen. Henning Jensen vidste godt, at der dengang var stor modstand herude med sammenlægningen.

Jeg deltog selv i mødet på skolen i H-O, hvor lederne af Døgndiamanten berettede om de mange goder, det ville blive for os her, at få de unge til at bo her i nærområdet. Min jydske snusfornuft fik mig til at tænke på, om ikke I politikere blev en smule forskrækket over alle de gode ting den ivrige og hurtigsnakkende leder fortalte om Døgdiamanten. Jeg ville blive forskrækket over, at der ingen minusser var overhovedet. Hvorfor stillede Døgndiamanten ikke med nogle naboer fra Faxe på mødet. Det ville have været rart at høre deres meninger om stedet. Derimod stillede diamanten op med to unge mennesker, som så skulle sidde og høre på alle de negative ting, som blev sagt og alle de drøje hug der kom frem, fordi vi er kede af at få Døgndiamanten til H-O. For mig var det bestemt ikke børnenes tarv der blev taget hensyn til. Det var synd for disse unge mennesker. Det er jo ikke en måde at arbejde på.

Jeg er stolt af som borger her i H-O, at der nogle entusiastiske mennesker herude som vil lave en friskole, for hvad er et område uden en skole. Jeg og min mand har selv støttet projektet økonomisk, selv om vi er pensionister og ikke har børn til skolen. Vi vil støtte friskolen alt det vi kan.

