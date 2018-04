Fra venstre er det Peter Friberg Knudsen, formand Jytte Pein Møller og Sten Bo Hansen fra Foreningen mod kæmpevindmøller ved St. Røttinge. Foto: Robert Andersen

Foreningen mod kæmpevindmøller ved St. Røttinge havde en sag

Debat Næstved - 12. april 2018 kl. 21:30 Af jytte Pein Møller, St. Røttingevej 7A, St. Røttinge

Så nåede vi vejs ende, og vi vil gerne have en officiel afslutning på opløsningen af Foreningen mod kæmpevindmøller ved St. Røttinge.

Vi er meget glade for, at vi som det sidste i foreningens historie nåede at få første delresultat fra Kræftens Bekæmpelse, som entydigt viser, at vores modstand mod kæmpevindmøller på land ikke har været forfejlet. At vi havde »en sag«.

Det bemærkelsesværdige er, at de store vindmøller på tre megawatt og derover - som St. Røttinge-møllerne - slet ikke indgår i undersøgelserne, da de først er opstillet i 2013 og årene frem.

Vi undgik ikke at få møllerne op, men vi fik skabt en debat omkring opstillingen af store vindmøller og deres negative effekt på naboer og dyr.

Vi nåede det højeste, der er muligt, nemlig at få foretræde for Miljøministeriet i Folketinget, hvor vi fremlagde vores argumenter mod store møller så tæt på mennesker og dyr og vores forslag til at gøre vindmøllebekendtgørelsen bedre. Der blev lyttet til os - i såvel indland som udland.

Samtidig må vi konstatere, at der er så store økonomiske interesser og magt i netop vindmølleindustrien, at det ikke er muligt, at »almindelige« mennesker kan få indflydelse.

Såvel lokale som landspolitikerne er fokuseret på grøn energi, og det er godt.

Derimod er det ikke godt, når politikerne entydigt kun lytter til vindmølleindustrien, der har økonomiske interesser i at opstille så mange vindmøller som muligt.

Her har det ene og alene været økonomi, der talte. Der er ikke udvist rettidig omhu overfor borgerne.

Derfor ved vi, at netop »Landsforeningen Naboer til Kæmpevindmøller«, som er en orening, der er upolitisk og baseret på frivillig arbejdskraft, er den rette til at modtage vores donation af kassebeholdningen fra den opløste forening, for at føre kampen videre mod opstilling af kæmpevindmøller på land.