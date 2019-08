Et radikalt bud på en ny svømmehal

Vi synes, at vi skylder offentligheden klart at meddele, hvor Radikale Venstre står i denne sag, der omhandler både placering, men også indholdet af en ny svømmehal. Det er en af denne kommunes allerstørste investeringer i mange år, og det er en god nyhed, at der nu kan tages nogle vigtige skridt fremad- og derfor er der glædeligvis også mange, der har interesse i sagen, og heldigvis også har ytret sig.

Vi vil imidlertid sikre, at antallet af bassinmeter er det samme som i de tre anlæg, vi nedlægger - ja gerne lidt mere end nu - derfor går vi ind for en 50m X 20, svømmebassin- dette hvis økonomien kan klares inden for de 152 mio eller hvis det er nødvendigt da at tilføre de ekstra midler for at nå målet. Herudover skal svømmehallen indeholde to varmt vandbassiner (34 grader), to træningsbassiner og ikke mindst børne- og familiebassiner med »strand« - dvs. således at både børn og handicappede kan gå ud i bassinet. Hertil også wellness-områder - og så i øvrigt offentlig åbningstid hele døgnet.