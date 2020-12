Er solceller en god ide i Nylandsmose: Kommentar til turistformanden

Man må undres over turistformandens udmelding om solceller i Nylandsmosen. Vi er ikke sikre på, at der er ret mange turister, der er interesseret i at se på solceller i vores lokalområde. Det skulle da lige være politikere og andre interessenter, der bliver inviteret på besøg for at se det klimaforbedrende projekt.