Er 40 meter nu blevet højere end 150 meter?

Sjællandskes satiretegning, Dagens Julius, 23. april, kommenterer, at statens energiselskab flere steder i landet erstatter velfungerende højspændingsledninger med jordkabler, alene for at slippe for synet af dem - dette samtidig med, at en 150 meter høj vindmølle rejses i baggrunden.