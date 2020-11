I debatten om lovlige og ulovlig privat spildevandsrensning, beskyldes byrådsmedlem for at være en bugtalerdukke. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen

Debatniveau som i Trump-land

Debat Næstved - 13. november 2020 kl. 15:00 Af Helle Jessen (S), byrådsmedlem, formand for Teknisk Udvalg, Havbakken 285, Karrebæksminde Kontakt redaktionen

Det er ikke kun i USA, at alting vendes på hovedet. Dette gør sig tilsyneladende gældende i sagerne om spildevand, hvor uvidenhed, løgne og grove beskyldninger florerer på bedste Trumpsk vis.

Meget er jeg blevet beskyldt for, men at være en bugtalerdukke er ikke iblandt!

Venstre mener, at Næstved Kommune skal godkende en lokal erhvervsmands rensningsanlæg. Men anlæggene kan ikke opfylde Miljøstyrelsens krav om dokumentation for, at de virker efter hensigten. Der er derfor etableret rensningsanlæg, som man ikke har dokumentation for fungerer korrekt. Disse anlæg skal nu opfylde gældende lov. Der er desuden en række borgere, der har anvendt bundfældningstanke, som ikke er CE-mærkede og godkendt af Miljøstyrelsen.

Jeg noterer mig, at Venstre i disse sager nu er nået frem til, at lovgivningen skal overholdes, og at tankene skal udskiftes med godkendte typer. Det forholder sig dog også sådan, at man skal opfylde de krav, som lovgivningen sætter på området. Næstved Kommune kan ikke vælge at se bort fra statens udmeldinger. I modsat fald gør kommunen sig erstatningsansvarlig i evt. efterfølgende retssager om dokumenterede miljøskadelige udledninger.

Love kan tolkes og borgernes retskrav kan altid blive retsligt prøvet. Men når f.eks. landsretten har talt, så plejer man at acceptere afgørelsen og rette ind derefter. I Næstved Kommune mener det politiske flertal, at medarbejderne er kvalificerede, og at vi kan stole på, at deres faglige vurdering ligger inden for lovgivningens rammer. Ellers var de ikke ansat.

I øvrigt er det pudsigt, at Venstre gennem længere tid har søgt at forhale udrulningen af spildevandsplanen samtidig med, at de støtter landbrugsorganisationerne i deres beskyldning om, at det er NK Forsyning og borgerne i kommunen, der udleder den største mængde urent spildevand til vandmiljøet. Det hænger da vist ikke rigtig sammen.

