Debat: Vorherre bevares!

Ikke noget at sige til, at mange dropper toget til fordel for en ekstra bil, men ikke så godt for klimaet. DSB og især Banedanmark har i årevis været præget af uduelighed, skandaler og misrøgt, og det er i særlig grad gået ud over de sjællandske pendlere. Men det lader desværre til, at landsdelens byråd, erhvervsorganisationer, fagbeværelsen og andre interesseorganisationer er ligeglade, for vi hører ikke meget om, hvad de gør for at sætte systemet og dets skrankepaver under pres for derved at forbedre forholdene for deres borgere/medlemmer. Det er gift for områdets udvikling.