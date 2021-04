Vordingborg Erhvervsforening støtter ikke en motorvej fra Næstved til Rønnede. Det falder ikke i god jord hos Christian von Benzon. Illustration: Næstved Erhvervsforening

Debat: Vordingborg har sit på det tørre

Debat Næstved - 09. april 2021 kl. 09:30 Af Christian v. Benzon, Mikkelhøj 84, Karrebæk Kontakt redaktionen

Vordingborg Erhvervsforening føler sig åbenbart kaldet til at blande sig i Næstved Kommunes længe nærede ønske om anlæg af en motorvej til Rønnede (Sjællandske 31.3.).

Vordingborg har i mere end 30 år haft sit på det tørre med sin adgang til motorvejen lige uden for »byporten«. Samtidigt har Næstved-området skulle kæmpe med stadig stigende person- og lastbiltrafik på en total utidsvarende 17 km lang landevej (rute 54) for at komme på motorvejen ved Rønnede.

Næstved Kommune er landets femtende største kommune målt i indbyggertal (den fjerde største på Sjælland efter København, Frederiksberg og Roskilde). I top 20 over de største kommuner i Danmark er Næstved den eneste, der ikke har forbindelse til motorvejsnettet uden for kommunens største by.

Det, der er brug for her i Næstved-området, er en motorvej til Rønnede, så trafikforholdene for ikke mindst de mange, der dagligt skal til hovedstadsområdet, bliver forbedret. Vordingborg Erhvervsforenings indspark styrker ikke sammenholdet om at få en motorvejsforbindelse til Rønnede med i en aftale på Christiansborg om investeringer i de kommende års trafikinfrastrukturer. Det skal nok få nogen i Jylland til at klappe i deres små hænder.

