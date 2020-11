Regitze H. Sancoeur vil have mere gadelys i den mørke tid. Privatfoto

Debat: Visioner for en lysere fremtid

Debat Næstved - 06. november 2020 kl. 09:45 Af Regitze H. Sancoeur (K), Tagensvej 10, Næstved Kontakt redaktionen

Vi går en mørk tid i møde. Det er en realitet, at dagene bliver kortere, og at vi her på den nordlige halvkugle lever det meste af året i mørke. Alle kender følelsen af at se skygger ud af øjenkrogen, eller føle sig lidt ekstra udsat i mørket. Heldigvis har vi sat lygtepæle op i det meste af byen, så vi kan færdes til vores daglige gøremål i fred. Det har nemlig vist sig, at netop gadebelysning er en effektiv måde at komme både hærværk og anden kriminalitet til livs. Så vores børn kan cykle hjem selv, og ikke skal køres alle steder. For når det allerede bliver mørkt lidt i fire om eftermiddagen, så er det kunstige lys altså vigtigt for selvstændigheden.

Der er bare ikke så meget af det længere. Selv om der blev sat nye, lavere og besparende lygtepæle op i forbindelse med nedlægning af telefonledningerne, så er der ikke lys i halvdelen af dem. Det skyldes, at Næstved Kommune i 2013 valgte at slukke for nattebelysningen for at spare på elregningen. Det gav god mening, da der ikke var nogen penge i kassen, for der er ting, der skal fungere.

Vi skal have råd til at hjælpe de svageste. Vi skal have råd til at sende vores børn i en ordentlig skole. Vi skal have råd til at vedligeholde veje og anlæg. Men når det så er sådan, at vi modtager 268 millioner om året i udligning, netop så der er råd til at give vores borgere det samme ydelsesniveau som i resten af landet, uanset at vi måske har lidt flere, der kræver lidt ekstra, så giver det bare ikke mening, at man spare på noget, der trods alt bliver brugt af langt de fleste.

Vi skal have lys tilbage i alle byens lygtepæle, så man igen kan cykle hjem fra badminton, gå hjem fra sit arbejde eller fra byen uden at føle sig utryg. Det skal være en rar by at bo i, og det gør vi bedst ved at varetage de opgaver, der betyder noget for vores fælles tryghed.

